जेवर में रजिस्ट्री का सिरदर्द... सर्वर ठप, एक महीना चक्कर काटे लोग; OTP-टोकन सब फेल

जागरण संवाददाता, जेवर। रजिस्ट्री विभाग में हुए नए अपडेट के बाद तकनीकी खामियों के चलते करीब एक महीने से रजिस्ट्री पोर्टल ठप पड़ा है। जमीन खरीदने-बेचने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्री विभाग के पोर्टल पर सर्वर की खराबी के कारण दस्तावेज अपलोड, ओटीपी सत्यापन और टोकन जारी करने में दिक्कत आ रही है।

आधे घंटे की प्रक्रिया के लिए दिन भर इंतजार करने के बाद लोग अपनी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। परेशान होकर लोग दो-तीन दिन से रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्वर में काफी सुधार हुआ है।

जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। रजिस्ट्री पूरी करने से पहले क्रेता और विक्रेता दोनों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाता है, जिसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

कृषि भूमि के पंजीकरण के लिए ग्राम कोड और खतौनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि भूमि से जुड़े फर्जी लेनदेन को रोकने के लिए नई व्यवस्था में फर्जी नामों और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर किसी और के नाम पर जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की गई है। हालाँकि, नई प्रणाली के लागू होने के कारण, सर्वर अपडेट लगातार जारी हैं, जिसके परिणामस्वरूप दिन भर सर्वर त्रुटियाँ आ रही हैं, जिससे ऐसी संपत्ति खरीदने या बेचने वालों को परेशानी हो रही है। सर्वर दिन भर बंद रहता है, जिससे लोगों को बिना पंजीकरण के ही लौटना पड़ रहा है।

नई प्रणाली ई-स्टाम्प पोर्टल पर भी समस्याएँ पैदा कर रही है। सोमवार को ई-स्टाम्प साइट पर दिन भर समस्याएँ बनी रहीं, जिससे कई लोगों को बिना पंजीकरण के ही लौटना पड़ा। डीड राइटर सुभाष तलन ने बताया कि स्टाम्प पेपर उपलब्ध न होने के कारण सोमवार को सुबह से दोपहर 3 बजे तक पंजीकरण कार्य लगभग ठप रहा। पोर्टल पर दिन भर सर्वर त्रुटियाँ दिखाई देती रहीं, जिसके परिणामस्वरूप केवल कुछ ही पंजीकरण पूरे हो पाए।

नई प्रणाली के तहत, संपत्ति के खरीदार और विक्रेता दोनों के मोबाइल नंबरों पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जा रहा है। ओटीपी सत्यापन के बाद ही दस्तावेज़ अपलोड होने और टोकन प्राप्त होने तक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे फर्जी नाम, फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी के तरीकों से पंजीकरण प्राप्त करने वालों पर अंकुश लगेगा।