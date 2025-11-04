यूपी वाले ध्यान दें! नवंबर में इन चार दिनों में नहीं होंगे प्रॉपर्टी के बैनामे, ये है वजह

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अगर आपने नई संपत्ति खरीदी है और उसका बैनामा कराने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश में नवंबर के महीने में चार दिन तक संपत्तियों के बैनामे नहीं होंगे। प्रदेश में आठ नवंबर से 11 नवंबर के बीच बैनामें नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह इस अवधि में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के आनलाइन पोर्टल में एनआईसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

सर्वर के स्थानांतरण के बाद सर्वर ठप होने, स्लो हाेने की शिकायतें खत्म होने की उम्मीद है। जिससे कि उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महानिरीक्षक निबंधन जारी किया पत्र महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने प्रदेश के सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को मंगलवार को पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि आठ नवंबर से 11 नवंबर के बीच सर्वर पर रख-रखाव एवं स्थानांतरण का कार्य संपन्न किया जाएगा।