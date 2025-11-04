Language
    यूपी वाले ध्यान दें! नवंबर में इन चार दिनों में नहीं होंगे प्रॉपर्टी के बैनामे, ये है वजह

    By Abhishek Singh Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:50 PM (IST)

    गाजियाबाद में संपत्ति बैनामा कराने वालों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश में 8 से 11 नवंबर तक बैनामे नहीं होंगे क्योंकि स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का सर्वर स्थानांतरित किया जाएगा। इससे ऑनलाइन पंजीकरण बाधित रहेगा। महानिरीक्षक निबंधन ने पत्र जारी कर जानकारी दी है। सर्वर स्थानांतरण से रजिस्ट्री कराने वालों को सुविधा होगी।

    चार दिन यूपी में नहीं होंगे संपत्तियों के बैनामे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अगर आपने नई संपत्ति खरीदी है और उसका बैनामा कराने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश में नवंबर के महीने में चार दिन तक संपत्तियों के बैनामे नहीं होंगे।

    प्रदेश में आठ नवंबर से 11 नवंबर के बीच बैनामें नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह इस अवधि में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के आनलाइन पोर्टल में एनआईसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

    सर्वर के स्थानांतरण के बाद सर्वर ठप होने, स्लो हाेने की शिकायतें खत्म होने की उम्मीद है। जिससे कि उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    महानिरीक्षक निबंधन जारी किया पत्र

    महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने प्रदेश के सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को मंगलवार को पत्र जारी किया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि आठ नवंबर से 11 नवंबर के बीच सर्वर पर रख-रखाव एवं स्थानांतरण का कार्य संपन्न किया जाएगा।

    ऐसे में आमजन द्वारा ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण एवं अन्य आवेदनों का कार्य अस्थायी रूप से बाधित रहेगा। उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकरण कार्य संपादित नहीं किया जा सकेगा।

    पंजीकरण कार्य बाधित रहने की जानकारी आमजन, अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों सहित अन्य लोगों को पूर्व में ही दे दी जाए, जिससे कि उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    15 दिन से लगी हुई है ऑनलाइन नकल की रिपोर्ट देने पर रोक

    सहायक महानिरीक्षक निबंधन गाजियाबाद पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में आठ उप निबंधकों के कार्यालय हैं, इन कार्यालयों में औसतन रोजाना 700 बैनामें होते हैं।

    सर्वर में दिक्कत आने के कारण ऑनलाइन नकल की रिपोर्ट देने पर पिछले 15 दिन से रोक लगी हुई है। जिले में उप निबंधक कार्यालय आठ नवंबर को माह का दूसरा शनिवार और नौ नवंबर को रविवार होने के कारण बंद रहेंगे, दस और 11 नवंबर को कार्यालय तो खुलेंगे लेकिन बैनामें नहीं हो सकेंगे।