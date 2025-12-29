कूड़े के ढेर में मिली लड़की की लाश... हाथ-पैर बंधे थे और चेहरे पर जलने के निशान; इन सवालों ने उलझाया पुलिस का दिमाग
नोएडा के सेक्टर-145 स्थित डंपिंग यार्ड में एक युवती का शव बैग में बंधा मिला, जिससे सनसनी फैल गई। युवती के हाथ-पैर बंधे थे और चेहरे पर जलने के निशान थे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सेक्टर-145 स्थित डंपिंग यार्ड में बैग में बंद हाथ-पैर बंधे युवती का शनिवार शाम को शव मिला। युवती के चेहरे पर आग से जलने के निशान भी थे।
पुलिस ने फील्ड यूनिट टीम बुलाकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से युवती के ऑनर किलिंग या प्रेम-प्रसंग में बाधक बनने के चलते हत्या और हत्यारोपी के फैक्ट्री क्षेत्र से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की चार टीम शव की शिनाख्त और आरोपितों की तलाश में जुटी हैं।
बता दें कि नवंबर में नोएडा सेक्टर-108 के नाले में सिर व हाथ कटे महिला का शव मिला था। एक बार फिर से हत्या कर शव छिपाने के प्रयास ने कमिश्नरेट पुलिस के पेशानी पर बल डाल दिए हैं।
नोएडा सेक्टर-145 में डंपिंग यार्ड है। यहां पर पूरे शहर का कूड़ा पड़ता है। शनिवार शाम को यार्ड में कूड़ा छांटकर अलग करने वाले लोगाें को एक बैग दिखा। जेसीबी चालक अजीत गुप्ता से उठवाने के दौरान बैग फट गया। उसमें से एकाएक हाथ व पैर बंधी एक युवती का अर्द्धनग्न शव मिला। युवती ने काला लोवर नुमा पेंट पहनी हुई थी। युवती के चेहरे पर जलाए जाने के निशान भी थे। यह देखकर सभी चौक गए। शव के बारे में सुपरवाइजर नीरज को बताया गया।
जेसीबी चालक व सुपरवाइजर ने मामले की जानकारी सेक्टर-142 थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर फील्ड यूनिट व फोरेसिंक टीम बुलाकर जांच की। टीम ने मौके से तथ्य जुटाए।
थाना पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्रों में फोटो समेत सूचना भेजकर जानकारी जुटा रही है। फेज दो में हमउम्र युवती के लापता होने से सूचना के आधार पर परिजनों से शव की पहचान के प्रयास किए गए, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली।
एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष शुक्ला ने बताया कि युवती की उम्र करीब 22 से 25 साल के बीच है। शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शव को डंपिंग यार्ड तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही घटना का पटाक्षेप किया जाएगा।
फैक्ट्री क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है हत्यारोपी
हत्या कर शव को छिपाने में प्रयोग किया गया बैग, फैक्ट्री या माल रखने में प्रयुक्त होने वाला प्रतीत हो रहा है। युवती के हाथ पैर को बांधने में चार से पांच इंच की सफेद पट्टी का प्रयोग किया गया है। यह भी औद्योगिक इकाई में प्रयुक्त होने वाले सामान की ओर इशारा कर रही है। युवती कद-काठी, हुलिया व शारीरिक बनावट के आधार पर बंगाल-बिहार की प्रतीत हो रही है।
उधर, डंपिंग यार्ड तक शव के पहुंचने के बारे में पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि हरनंदी नदी के पास खेतों के बीच बने यार्ड से एक्सप्रेसवे की दूरी एक किलोमीटर से ज्यादा है। यार्ड में प्रवेश करने के लिए एक ही गेट है।
आशंका है कि शव कूड़े के डंपर से यार्ड तक पहुंचा हो या कोई यहां पर फेंककर गया। पुलिस सभी बिंदुओं को जांच में शामिल कर आगे बढ़ रही है।
