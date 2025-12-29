ग्रेटर नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड ने पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद भी फांसी लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र में एक सिक्योरिटी गार्ड ने पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें