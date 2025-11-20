Language
    Noida Crime: पत्नी का कत्ल कर लाश ठिकाने लगाने की कोशिश नाकाम, शव को दबाने के लिए खोद लिया था गड्ढा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:55 AM (IST)

    जेवर में एक महिला, रंजना चौधरी, जो पति से विवाद के बाद मायके में किराए के मकान में रह रही थी, उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को उसका शव मिला, जिसे ठिकाने लगाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जेवर। ससुराल में पति से विवाद के बाद मायके में किराए के मकान में रह रही महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना स्थल पर महिला के शव को ठिकाने लगाने के लिए अज्ञात आरोपित ने गड्ढा खोद रखा था।

    मूल रूप से जहांगीरपुर के लौदाना निवासी रंजना चौधरी की लगभग दस वर्ष पूर्व अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के खेरिया खुर्द गांव में शादी हुई थी। ससुराल में पति से विवाद के महिला मायके में आकर रहने लगी। कुछ समय से रंजना चौधरी मायके से अलग मोहल्ला कुम्हारान में किराए के मकान में रह रही थी।

    दो साल पहले महिला के भाई का मिला था शव

    लगभग दो वर्ष पूर्व महिला के भाई का खुर्जा जंक्शन के समीप दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। कुछ समय महिला को एक मनचले ने भी परेशान किया था जिसके बाद महिला ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

    बृहस्पतिवार तड़के पुलिस को सूचना मिली की एक महिला शव को अज्ञात व्यक्ति गड्ढा बंद पड़े मकान में गड्ढा खोद ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर पुलिस को आती देख अज्ञात आरोपित मौके से फरार हो गया। महिला के शव की पहचान रंजना चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

