नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, बेटी की शादी कहीं और तय करने से नाराज सिरफिरे ने मारी थी गोली

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बादलपुर कोतवाली पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर बंबावड़ गांव निवासी महिपाल सिंह के सीने में गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बेटी की शादी कहीं और तय करने से नाराज एक तरफा प्रेम कर रहे युवक ने महिपाल की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपित को धूम मानिकपुर बाइपास के समीप से धर दबोचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हत्यारोपित की पहचान सूरजपुर महामेघा वाली गली निवासी दीपक गोस्वामी के रूप में हुई है। वह मूलरूप से मेरठ जिले के थाना रोहटा मीरपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने हत्यारोपित के कब्जे से एक पिस्टल, तीन कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्यारोपित बीफार्म तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। वह एक फार्मा कंपनी में भी काम करता है।

इंस्टा के जरिये दीपक की मुलाकात महिपाल की बेटी से हुई थी। वह उससे एकतरफा प्यार करने लगा। वह उससे शादी करना चाहता था। इस बारे में हत्यारोपित ने करीब एक साल पहले शादी करने की बात महिपाल से भी की थी, लेकिन महिपाल ने शादी करने से इंकार कर दिया था।

महिपाल ने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी थी। अगले महीने शादी होने वाली थी। इस बात की जानकारी मिलते ही वह आगबबूला हो गया और उसने महिपाल को रास्ते से हटान का शड्यंत्र रचना शुरू कर दिया।

डेढ़ महीने से रची जा रही थी हत्या की साजिश दीपक महिपाल को रास्ते से हटाने के लिए पिछले डेढ़ महीने से साजिश रच रहा था। साजिश के तहत ही उसने दवाई मार्केटिंग का काम शुरू किया। मार्केटिंग के बहाने वह तिलपता, खेरपुर वैदपुरा बंबावड, सादुल्लापुर दादरी मार्ग से प्रतिदिन आता जाता था। महिपाल किससे मिलते हैं और कहां जाते है वह किस रास्ते से जाते हैं पिछले डेढ़ महीने से रेकी कर रहा था।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्यारोपित एक दुकन पर सिगरेट पीने के बहाने कुछ समय रोजाना व्यतीत करता था। और महिपाल की गतिविधियों पर नगर रखता था। हत्यारोपित पिछले कई दिनों से महिपाल के अकेले सुनसान जगह पर व सही समय पर मिलने की ताक में था।

शुक्रवार दोपहर ढाई बजे के करीब महिपाल अकेले व सुनसान जगह पर दिखाई दिया। हत्यारापित ने घटना को अंजाम दे दिया। हत्यारोपित ने पुलिस को गुमराह करने व मृतक के मोबाइल फोन व जेब से अन्य दस्तावेजों को भी हटा दिया।

हत्यारोपित की तलाश में जुटी थी पांच टीम प्रॉपर्टी डीलर बंबावड़ गांव निवासी महिपाल सिंह के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 दिसंबर को महिपाल की दो बेटियों की शादी है। महिपाल शादी समारोह के आयोजन के लिए शुक्रवार को एनटीपीसी से हलवाई व टेंट बुक करने के बाद मित्र के साथ स्कूटर से घर लौट रहे थे।