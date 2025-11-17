Noida Crime: प्रीति हत्याकांड में DNA जांच से खुलेगा राज, नाले में मिली थी सिर-हाथ कटी महिला की लाश

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-108 के नाले में सिर और हाथ कटे महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस अब डीएनए सैंपल भी मिलान कराएगी। फॉलोअप अधिकारियों ने वैज्ञानिक तरीके से सबूतों को मजबूत करने की तैयारी की है। पोस्टमार्टम में मृतका का ब्लड सैंपल सुरक्षित रखा था।

अब महिला के बच्चों का भी डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजेगी। वहीं, गिरफ्तार मोनू का भी ब्लड सैंपल लेकर बस में बरामद साक्ष्यों के साथ मैच कराया जाएगा। एसीपी प्रथम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मृतका प्रीति यादव का धड़ मिलने के बाद उसके कटे हुए सिर और हाथ भी बरामद कर लिए गए हैं।

पोस्टमार्टम के बाद मृतका और उसके बच्चों की डीएनए जांच भी होगी। प्रीति के शरीर के सभी अंगों को साक्ष्यों के साथ फारेंसिक लैब भेज दिया है। बस से मिले अन्य सबूतों को भी वैज्ञानिक तरीके से खंगाला जा रहा है। महिला के तीनों बच्चों को उनके परिवार वालों को सौंप दिए हैं।

पुलिस मृतका के पति जयकिशन यादव निवासी बिहार को भी तलाश रही है। वह पिछले दो साल से पत्नी से अलग रह रहा है। बता दें कि छह नवंबर को सेक्टर-108 के नाले में महिला का सिर और हाथ कटा शव मिला था।