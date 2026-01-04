Language
    'पति उसे छोड़ कर भाग सकता है विदेश, पासपोर्ट जब्त करो', प्रताड़ना से परेशान पत्नी पहुंची पुलिस स्टेशन

    By Gajendra Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:43 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस से न्याय मांगा है। पीड़िता प्रेरणा गोयल ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति और ससुरा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने बिसरख कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने बिसरख कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पति द्वारा उसे छोड़ कर विदेश भागने की आशंका जताते हुए पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति व सास समेत चार ससुरालीजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

    बिसरख कोतवाली क्षेत्र की सौंदर्यम सोसायटी निवासी प्रेरणा गोयल की शादी 22 जनवरी 2024 को आदित्य अग्रवाल के साथ हुई थी। ससुराल पहुंचते ही पति आदित्य, ननद विधि, सास रमा अग्रवाल व विनेश अग्रवाल द्वारा प्रेरणा को मायके वालों की आर्थिक हैसियत उनसे कम होने का ताना देने लगे।

    विरोध करने पर आरोपितों ने प्रेरणा को मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आदित्य चेक गणराज्य की राजधानी पराग में नौकरी करता था। कुछ माह बाद वह प्रेरणा को भी पराग ले गया। प्रेरणा का आरोप है कि पति ने उससे भी नौकरी करने का दबाव बनाया गया, लेकिन चेक भाषा नहीं आने से तमाम कोशिशों के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली।

    इसके चलते पति वहां भी मारपीट कर प्रताड़ित करता रहा। वहां से लौटने पर प्रेरणा ने पिता से आपबीती बताई तो ससुरालवालों ने गलती मानते हुए माफी मांग ली। 18 अक्टूबर 2025 को आदित्य कार से घुमाने के बहाने बार ले गया और बीच रास्ते में उतार कर चला गया। किसी तरह प्रेरणा घर पहुंची तो बैग समेत अन्य सामान बाहर फेंक दिया। आरोपितों ने घर में घुसने पर जान से मारने की धमकी दी।

    परेशान पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में पति द्वारा उसे छोड़ कर विदेश भागने की आशंका जताते हुए उसका पासपोर्ट जब्त करने की गुहार लगाई है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया पति व सास समेत चारों आरोपितों पर प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जाएगी।

