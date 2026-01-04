नोएडा में लिव-इन में रहने वाली मणिपुर की युवती ने कोरियाई युवक की चाकू मार कर की हत्या; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में शनिवार रात लिव-इन में रहने वाली मणिपुर निवासी प्रेमिका लुंजियाना पमाई ने दक्षिण कोरिया निवासी प्रेमी डक ही युह की चाकू मार कर हत्या कर दी। दोनों पिछले करीब दो साल से फ्लैट में लिव-इन में रह रहे थे। वह लॉजिस्टिक कंपनी में मैनेजर था। पुलिस ने आरोपित युवती को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है।

घटना क्षेत्र के सेक्टर-150 स्थित एटीएस पायस हाइड सोसायटी के 1201 नंबर फ्लैट में शनिवार देर रात हुई। दक्षिण कोरिया के बीओन जीआईएल हेंगडुओक-गु-चेओंगजू एसआई निवासी प्रेमी डक ही युह (40) सेक्टर 42 स्थित काेरियन कंपनी में करीब कई साल से मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वहीं लुंजियाना पमाई निवासी थंगल, थाना खौपुम, जिला बिशानुपुर, मणिपुर पूर्व में कहीं काम करती थी, वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों में नजदीकी बढ़ने के बाद प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लगभग दो वर्ष से दोनों लिव-इन में रहने लगे।

सोसायटी के लोगों में चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों से कई बार रात में दोनों के बीच विवाद हो रहा था। शनिवार को भी दोनों ने शराब पी थी। इसके बाद देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर लुंजियाना ने डक ही युह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पेट समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर घाव होने से वह खून से लथपथ होकर गिर गए। घटना के बाद लुंजियाना पमाई ही आनन-फानन उसे लेकर जिम्स अस्पताल पहुंची। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।