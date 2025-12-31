नोएडा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से दो दोस्तों की मौत, बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे दोनों जिगरी यार

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को सेक्टर 37 स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के पास स्कॉर्पियो कार की चपेट में आकर बाइक सवार दो दोस्त घायल हो गए। दोनाें अपने एक दोस्त की पार्टी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिए। स्वजन की शिकायत पर सेक्टर 39 थाने में अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ड्राइवर अभी फरार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, बिहार सीतामढ़ी के जानकी गांव के रहने वाले राजकुमार मंडल नोएडा के निठारी गांव के गली नंबर दो में परिवार संग रहते हैं। उनके पड़ोस में नेपाल के दोगा गांव का बसंत खातू भी रहता है। राजकुमार का बेटा रोहन और बसंत आपस में दोस्त थे। दोनों मंगलवार को अपने एक दोस्त विकास चौहान की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे। दोनों रात करीब पौने 12 बजे बसंत की बाइक से घर लौट रहे थे।