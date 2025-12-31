Language
    नोएडा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से दो दोस्तों की मौत, बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे दोनों जिगरी यार

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सेक्टर 37 स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को सेक्टर 37 स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के पास स्कॉर्पियो कार की चपेट में आकर बाइक सवार दो दोस्त घायल हो गए। दोनाें अपने एक दोस्त की पार्टी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिए। स्वजन की शिकायत पर सेक्टर 39 थाने में अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ड्राइवर अभी फरार है। 

    पुलिस के अनुसार, बिहार सीतामढ़ी के जानकी गांव के रहने वाले राजकुमार मंडल नोएडा के निठारी गांव के गली नंबर दो में परिवार संग रहते हैं। उनके पड़ोस में नेपाल के दोगा गांव का बसंत खातू भी रहता है। राजकुमार का बेटा रोहन और बसंत आपस में दोस्त थे। दोनों मंगलवार को अपने एक दोस्त विकास चौहान की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे। दोनों रात करीब पौने 12 बजे बसंत की बाइक से घर लौट रहे थे।

    सेक्टर 37 स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के पास पहुंचे तो पीछे से स्काॅर्पियो कार चालक तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए आया। इस दौरान उसने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बसंत और रोहन सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को नजदीक के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर चिकित्सकों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि राजकुमार की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश में पुलिस टीम लगी हैं।

    यह भी पढ़ें- नोएडा में आज और कल धारा 163 लागू, नियम तोड़कर सड़कों पर किया हुड़दंग तो हवालात में कटेगी रात