नोएडा में आज और कल धारा 163 लागू, नियम तोड़कर सड़कों पर किया हुड़दंग तो हवालात में कटेगी रात

जागरण संवाददाता, नोएडा। नए साल के जश्न में शहर में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट के अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है।

अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था ने शराब पीकर हुड़दंग मचाने, शांति भंग करने व अन्य तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश पर हवालात में रात कटवाने की सख्त हिदायत दी है।

अपर पुलिस उपायुक्त राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि आज रात को नएवर्ष का कार्यक्रम शुरू होने से एक जनवरी 2026 को कार्यक्रम समाप्त होने तक धारा-163 लागू रहेगी। इस बीच कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना पांच से अधिक संख्या में कोई जुलुस नहीं निकालेगा। सरकारी कार्यालयों के ऊपर व आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।