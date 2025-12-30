नए साल के जश्न का हॉट स्पॉट बना नोएडा, मॉल और पिकनिक प्लेस सजकर तैयार; 4 जनवरी तक मनेगा उत्सव
नोएडा नए साल 2026 के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां शहर के मॉल और पिकनिक स्पॉट जश्न का केंद्र बन गए हैं। द जंगल ट्रेल में कार्निवाल, जीआईपी और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। नया साल आने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं और नोएडा पूरी तरह जश्न के मूड में नजर आ रहा है। चमचमाती रोशनी, रंगीन सजावट, लाइव म्यूजिक और बच्चों की खिलखिलाहट के बीच शहर के माल और पिकनिक स्पाट उत्सव का परफेक्ट ठिकाना बन चुके हैं। परिवारों से लेकर युवाओं तक, हर कोई 2026 के स्वागत की तैयारियों में जुटा है।
नोएडा के द जंगल ट्रेल में लगे मार्केट कार्निवाल ने लोगों को खासा आकर्षित किया है। यहां स्ट्रीट फूड्स, शॉपिंग स्टॉल और मनोरंजन की भरमार है। द जंगल ट्रेल के मैनेजर अर्जुन त्यागी ने बताया कि कार्निवाल चार जनवरी तक चलेगा, ताकि रविवार की छुट्टी में ज्यादा से ज्यादा परिवार यहां आकर जश्न मना सकें।
जीआइपी और गार्डेंस गैलेरिया माल को नए साल के लिए अलग ही अंदाज में सजाया गया है। जीआइपी के एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग सैय्यद शमीम अनवर के अनुसार, माल में 24 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा ‘2026’ सेल्फी प्वाइंट लगाया गया है, जहां लोग जमकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। गार्डेंस गैलेरिया में 31 दिसंबर की रात स्पेशल ढोल शो और नाइट काउंटडाउन के साथ रेस्तरां में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे, वहीं फूड कार्नर पर आकर्षक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।
सेक्टर-18 स्थित डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में भव्य इंस्टालेशन नए साल के जश्न को और खास बना रहा है। मॉल के मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार डीएलएफ माल और गौड़ सिटी माल को नोएडा के प्रमुख आकर्षण के रूप में तैयार किया गया है। रोशनी से सजी संरचनाएं परिवारों और बच्चों के बीच खास पसंद बनी हुई हैं। सेक्टर-75 स्थित स्पेक्ट्रम मेट्रो में फेस्टिव सजावट और लाइव सिंगिंग लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रही है।
वहीं गुलशन वन 29 मॉल में बच्चों के लिए आर्ट-क्राफ्ट, ड्राइंग, पॉटरी, ओरिगामी वर्कशाप, मैजिक शो और फोटो बूथ जैसी गतिविधियां माहौल को और रंगीन बना रही हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी माल में ‘फेस्टोपिया 2026 के तहत 10 जनवरी तक चल रहा विंटर कार्निवाल बुक फेयर, लाइव म्यूजिक, परफॉर्मेंस और न्यू ईयर सेल के जरिए लोगों को खूब लुभा रहा है। कुल मिलाकर, नोएडा इस बार नए साल के स्वागत में जश्न, रोशनी और मुस्कान से सराबोर नजर आ रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।