नोएडा में टू और थ्री व्हीलर्स के लिए की जा रही बड़ी तैयारी, अप्रैल से 13 जगहों पर मिलेगी बैट्री स्पैपिंग की सुविधा

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही इस पर अंकुश लगाने का प्रयास नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। मार्च तक शहर में 13 बैट्री स्वैपिंग स्टेशन स्थापित कर दिया जाएगा। प्रत्येक स्टेशन पर दो स्वैपिंग प्वाइंट होंगे, इसमें कुल 44 बैटरियां उपलब्ध रहेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी शुल्क नहीं किया है निर्धारित नोएडा प्राधिकरण नोएडा ट्रैफिक सेल महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा में 13 स्थानों पर बैट्री स्वेपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका संचालन एक बड़ी दो पहिया कंपनी कर सकती है। चार्ज कितना लिया जाएगा इसकी कार्ययोजना कंपनी के चयन के बाद की जाएगी।

इन सेक्टर्स में में मिलेगी सुविधा उन्होंने बताया कि कोई भी दो व तीन पहिया की बैट्री वीक हो जाए तो यहां आकर बदल सकता है। बिना चार्ज बैट्री के वो दूसरी बैट्री ले सकता है। काम पूरा होने के बाद वह दोबारा से अपनी चार्ज बैट्री यहां से सकता है। सेक्टर-6, 29, 25 ए, 24, 63 में दो स्थान, 16 ए फिल्म सिटी, 16, 15, 58, 61, 15, एमिटी यूनिर्विसिटी है।

एक रुपये प्रति किमी के हिसाब से आएगा खर्च हाल ही में इसके लिए तीन कंपनियों ने अपना प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण में सीईओ के समक्ष दे दिया है। इसमें किसी एक कंपनी का चयन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, बदली जाने वाली बैट्री के जरिये ई वाहन चालकों का खर्च एक रुपये प्रति किलोमीटर खर्च आएगा, संभवता एक रुपये ही प्रति किलाेमीटर का राजस्व प्राधिकरण को भी प्राप्त हो सकता है।