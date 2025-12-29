2 लाख के इनामी को ढेर करने वाली टीम में शामिल हेड कॉन्स्टेबल को CM योगी ने किया सम्मानित, एक्सल गैंग ऐसे करता था वारदात

जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यानाथ ने लखनऊ में आयोजित पुलिस मंथन कार्यक्रम में नोएडा एसटीएफ में तैनात मुख्य आरक्षी मनोज चिकारा को रविवार को सम्मानित किया। यह सम्मान एक्सल गैंग के दो लाख के इनामी बदमाश को ढेर करने वाली टीम में शामिल होने के लिए दिया गया।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया। यह सम्मान 2022 से 2025 की क्षेणी में शामिल अधिकारी व कर्मचारियों को दिया गया। मूल रूप से बागपत के रहने वाले मनोज चिकारा 2011 में आरक्षी के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। वह वर्तमान में मुख्य आरक्षी के पद पर नोएडा एसटीएफ में तैनात है। उनकी टीम की अक्टूबर 2020 में मुथरा जिले में हाईवे किनारे मुठभेड़ हो गई थी। टीम ने एक्सल गैंग के अनिल जूथरा को ढेर कर दिया था। अनिल पर पुलिस ने दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था।