नोएडा में सपा ने निकाला 'सरकार जगाओ-अरावली बचाओ' कैंडल मार्च, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग
नोएडा में समाजवादी पार्टी ने 'सरकार जगाओ-अरावली बचाओ' कैंडल मार्च निकाला, जिसमें जयपुर की अरावली पहाड़ियों को बचाने की मांग की गई। महानगर अध्यक्ष के न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। जयपुर की अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए चौतरफा विरोध-प्रदर्शन के बीच बुधवार शाम समाजवादी नोएडा महानगर के पदाधिकारियों ने भी ''''सरकार जगाओ-अरावली बचाओ'''' बैनर लेकर कैंडल मार्च निकाला। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में महिलाएं और अन्य लोगों ने नारे लगाते हुए सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की।
महानगर अध्यक्ष डाक्टर आश्रय गुप्ता ने बताया की अरावली पर्वतमाला सदियों से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को मरुस्थल बनने से बचाती आ रही है। पहाड़ियां रेत के तूफानों को रोकती हैं और वर्षा को संतुलित करती हैं। सिर्फ यही नहीं, सबसे अहम भूजल को रिचार्ज करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं।
खतरे में है अरावली का अस्तित्व
महासचिव विकास यादव व प्रदेश सचिव सुनील चौधरी ने कहा कि अवैध खनन, अंधाधुंध कटाई और शहरी विस्तार के कारण अरावली का अस्तित्व खतरे में है। पहाड़ काटे जा रहे हैं। जंगलों को खत्म किया जा रहा है जिससे पानी के स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। इसका सीधा असर मौसम, खेती और आम आदमी के जनजीवन पर पड़ रहा है।
अरावली सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह पानी, हवा और जीवन का सुरक्षा कवच है। अब हमारी आने वाली 600 पीढ़ियों की चिंता का सवाल है। उन्होंने कहा कि आज प्रकृति हारी तो कल इंसान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। समय है सरकार और जनता मिलकर अरावली को बचाने के लिए सख्त कदम उठाएं।
तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिल पाएगा। कंचनजंगा मार्केट से शुरू हुए कैंडल मार्च में पर्यावरण को प्रेम करने वाले तमाम जागरूक लोग भी शामिल हुए।
