Noida Weather Update: नोएडा में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! 75 दिनों से नहीं मिली साफ हवा 

जागरण संवाददाता, नोएडा। कड़ाकड़ाती ठंड और घने कोहरे ने एनसीआर में वायु प्रदूषण को और भयावह बना दिया है। रविवार को नोएडा में न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि घना कोहरा सुबह से शाम तक छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इस ठंड और कम हवा की गति ने प्रदूषकों को फंसाकर रखा, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है।

विभिन्न मानिटरिंग एजेंसियों के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 319 अंक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। मुख्य प्रदूषक पीएम 2.5 और 10 के स्तर ऊंचाई पर हैं, जो सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, गले में खराश समेत अन्य बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। सुबह घने कोहरे की वजह से यातायात धीमा रहा।

दोपहर बाद लोग घरों से बाहर निकले तो प्रदूषण परेशानी बना। अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। नोएडा का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 75 दिनों से नहीं हुई साफ हवा नोएडा में बीते 75 दिनों से साफ हवा नहीं मिल सकी है। पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। हवा की गति कुछ हद तक बढ़ने से एक्यूआइ गंभीर से बेहद खराब स्थिति में दर्ज हुआ है। प्रदूषण से राहत की उम्मीद अभी भी दूर है।