Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida Weather Update: नोएडा में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक! 75 दिनों से नहीं मिली साफ हवा 

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:50 AM (IST)

    नोएडा में प्रदूषण, कोहरे और ठंड का ट्रिपल अटैक जारी है, जिससे शहर में मौसम की स्थिति गंभीर हो गई है। पिछले 75 दिनों से शहर में साफ़ हवा नहीं मिली है, ...और पढ़ें

    Hero Image

    सेक्टर-18 अडंरपास के पास से गुजरते वाहन। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। कड़ाकड़ाती ठंड और घने कोहरे ने एनसीआर में वायु प्रदूषण को और भयावह बना दिया है। रविवार को नोएडा में न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि घना कोहरा सुबह से शाम तक छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इस ठंड और कम हवा की गति ने प्रदूषकों को फंसाकर रखा, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभिन्न मानिटरिंग एजेंसियों के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 319 अंक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। मुख्य प्रदूषक पीएम 2.5 और 10 के स्तर ऊंचाई पर हैं, जो सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, गले में खराश समेत अन्य बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। सुबह घने कोहरे की वजह से यातायात धीमा रहा।

    दोपहर बाद लोग घरों से बाहर निकले तो प्रदूषण परेशानी बना। अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। नोएडा का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

    75 दिनों से नहीं हुई साफ हवा

    नोएडा में बीते 75 दिनों से साफ हवा नहीं मिल सकी है। पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। हवा की गति कुछ हद तक बढ़ने से एक्यूआइ गंभीर से बेहद खराब स्थिति में दर्ज हुआ है। प्रदूषण से राहत की उम्मीद अभी भी दूर है।

    हापुड़: कोहरे से घंटों देरी से स्टेशन पर पहुंच रहीं अधिकांश ट्रेनें

    ठंड बढ़ते ही लगातार कोहरा भी बढ़ रहा है। जिसके कारण ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली अधिकांश ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंच रहीं हैं। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को घंटों इंतजार करके परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर आने वाली रानीखेत एक्सप्रेस रविवार को अपने निर्धारित समय से 34 मिनट देरी से पहुंची।

    यह भी पढ़ें- Year Ender 2025: गाजियाबाद में कागजों में योजनाएं, धरातल पर साफ नहीं आबोहवा; हर साल 10 से 15 दिन ही मिल पाती है स्वच्छ हवा

    यह भी पढ़ें- Delhi AQI: दिल्ली-NCR में छाई स्मॉग की मोटी चादर, विजिबिलिटी हुई कम; दमघोंटू हवा से कब मिलेगी राहत?