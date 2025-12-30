10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नोएडा की सड़कों से बाहर, कुल 10,508 की आरसी रद

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा जिले में परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके पुराने वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों पर नहीं चलाए जा सकते। इसी आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए नोएडा परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा है।

परिवहन विभाग के एआरटीओ नंद कुमार ने बताया कि अप्रैल से नवंबर के बीच जिले में 10,508 से ज्यादा वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) रद्द की जा चुकी है। इनमें 1,542 वाहन 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले थे, जबकि 8,966 वाहन 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन थे। जिन वाहनों की आरसी रद्द हो चुकी है, उन्हें अब सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है।

अगर कोई वाहन मालिक इसके बावजूद अपनी गाड़ी चलाता पाया गया, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा, नवंबर महीने में ही जिले में कैंसिल, सस्पेंड और स्क्रैपिंग की श्रेणी में आने वाले वाहनों की कुल संख्या 2,24,985 तक पहुंच गई है।