    किराये पर थार लेकर प्रेमिका से मिलने निकला नाबालिग, घरवालों को देख छूटा पसीना; भागने के चक्कर में पांच वाहन ठोके

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:31 PM (IST)

    नोएडा में एक नाबालिग किराये पर थार लेकर अपनी प्रेमिका से मिलने गया। घरवालों को देखकर वह घबरा गया और भागने की कोशिश में उसने पांच वाहनों को टक्कर मार द

    थार गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में लिया। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नाबालिगाें की वाहन चलाने की जिद किस कदर भारी पड़ सकती है, यह इस खबर से पता चलता है। सेक्टर 22 में ईएसआईसी के पास बृहस्पतिवार शाम अनोखा नजारा देखने को मिला। दिल्ली का एक किशोर किराये पर थार लेकर दोस्त संग प्रेमिका से मिलने निकला। स्वजन को देखकर कार से भागने के दौरान बुलेट सवार व्यक्ति समेत कई वाहनों को टक्कर मार दी।

    

    बाइक सवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

    गनीमत रही कि तीनों के घायल के गंभीर चोटें नहीं आईं। बाइक सवार के सिर में चोट लगी। बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन पांच से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सेक्टर 24 थाना पुलिस ने दोनों किशोर को अभिरक्षा में लेकर जानकारी की। बाइक सवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। उधर, हादसे ने क्रिसमस पर चेकिंग का दावा करने वाली पुलिस की चेकिंग और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं।

    महिंद्रा थार कार किराये पर ली

    दिल्ली कोंडली के रहने वाले मुकेश कुमार इंटीरियर का काम करते हैं। उनका 17 वर्षीय बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ता है। उसने बुधवार को कहीं से दस हजार रुपए प्राप्त किए थे। वह कल से ही घर से निकला हुआ था। बृृहस्पतिवार को अपने दोस्त के साथ महिंद्रा थार कार किराये पर ली। दोनों दोस्त थार से सेक्टर 22 ईएसआईसी के पास पहुंचे।

    घरवालों को देखकर छूटा पसीना

    वहां पर पहले से ही स्वजन मौजूद थे। स्वजन को देखकर किशोर घबरा गया। उसने एकाएक कार को तेज रफ्तार में पीछे की ओर दौड़ाया तो कार की चपेट में फरीदाबाद के राणा सिंह, पवन, सुमित तीन लोग आ गए। तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। दो कार के साथ-साथ बुलेट समेत तीन बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। बुलेट की टंकी फट गई।

    किराये पर कार देने पर होगी कार्रवाई

    एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि बुलेट बाइक सवार राणा सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोर को अभिरक्षा में जानकारी की जा रही है। थार कार को सीज करने की कार्रवाई की गई है। किशोर को किराये पर कार देने वालों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।

    पुलिस की चेकिंग पर सवालिया निशान

    किशोर के थार जैसी कार से फर्राटा भरना नहीं दिखा। किशोर बृहस्पतिवार सुबह से कार को नोएडा में दौड़ा रहा था, लेकिन नोएडा पुलिस के साथ-साथ सेक्टर 24 थाना पुलिस को किशोर नहीं दिखा। इसके चलते किशोरों का हौंसला बुलंद रहा। वह बिना डरे थार दौड़ाते रहे। उधर, सेक्टर 24 थाना पुलिस को यह भी नहीं पता चला कि किशोरों ने थार कार को कहां से किराये पर लिया। थाना प्रभारी सुबोध कुमार का कहना है कि कार देने वालों की जानकारी की जा रही है।

