नहीं दहला कातिलों का कलेजा... गर्दन और हाथ काटकर ले गए साथ, आखिर महिला के कत्ल की क्या है वजह?

जागरण संवाददाता, नोएडा। करीब 30 वर्षीय विवाहित महिला की गर्दन व हाथ काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। महिला का

शव बृहस्पतिवार सुबह सेक्टर-82 कट चौकी के पास निर्वस्त्र हालत में सर्विस रोड के नाले में तैरता मिला। पुलिस ने करीब छह-सात फुट गहरे नाले से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम को भेजवाया।

एडीसीपी व एसीपी ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया, लेकिन कटे अंग नहीं मिले। पुलिस टीम महिला के शरीर पर मिले बिछुओं की मदद से शिनाख्त, हत्यारोपितों की पहचान और तलाश में जुटी हैं। जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उससे लग रहा है कि किसी जानने वाले ने ही हत्या की है।

वहीं, मामला अवैध संबंध अथवा प्रेम-प्रसंग या उसमें बाधा बनने का हो सकता है। 16 से 24 घंटे पहले हत्या करने और शव को नाले में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। नोएडा सेक्टर-82 स्थित सर्विस रोड किनारे बरसाती नाले के पास बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे एक सफाईकर्मी सफाई कर रहा था। उसने चौकी पुलिस को सूचना दी कि एक निर्वस्त्र महिला का शव नाले में तैर रहा है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव के ऊपर कंबल डाला।

इसके बाद टीम ने शव को नाले से बाहर निकाला। फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। पुलिस टीमों ने आसपास सर्च अभियान चलाया। नाले के एक ओर बने जंगल और दूसरी ओर सड़क पर शव के कटे अंगों को तलाश कराया, लेकिन कोई भी अंग नहीं मिला।