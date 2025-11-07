नहीं दहला कातिलों का कलेजा... गर्दन और हाथ काटकर ले गए साथ, आखिर महिला के कत्ल की क्या है वजह?
नोएडा के सेक्टर-82 में एक विवाहित महिला का निर्वस्त्र शव नाले में मिला, जिसकी गर्दन और हाथ कटे हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि हत्यारा महिला का परिचित है और हत्या अवैध संबंध के चलते हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबरों के आधार पर जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। करीब 30 वर्षीय विवाहित महिला की गर्दन व हाथ काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। महिला का
शव बृहस्पतिवार सुबह सेक्टर-82 कट चौकी के पास निर्वस्त्र हालत में सर्विस रोड के नाले में तैरता मिला। पुलिस ने करीब छह-सात फुट गहरे नाले से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम को भेजवाया।
एडीसीपी व एसीपी ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया, लेकिन कटे अंग नहीं मिले। पुलिस टीम महिला के शरीर पर मिले बिछुओं की मदद से शिनाख्त, हत्यारोपितों की पहचान और तलाश में जुटी हैं। जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उससे लग रहा है कि किसी जानने वाले ने ही हत्या की है।
वहीं, मामला अवैध संबंध अथवा प्रेम-प्रसंग या उसमें बाधा बनने का हो सकता है। 16 से 24 घंटे पहले हत्या करने और शव को नाले में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है।
नोएडा सेक्टर-82 स्थित सर्विस रोड किनारे बरसाती नाले के पास बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे एक सफाईकर्मी सफाई कर रहा था। उसने चौकी पुलिस को सूचना दी कि एक निर्वस्त्र महिला का शव नाले में तैर रहा है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव के ऊपर कंबल डाला।
इसके बाद टीम ने शव को नाले से बाहर निकाला। फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। पुलिस टीमों ने आसपास सर्च अभियान चलाया। नाले के एक ओर बने जंगल और दूसरी ओर सड़क पर शव के कटे अंगों को तलाश कराया, लेकिन कोई भी अंग नहीं मिला।
यह भी पढ़ें- नोएडा: अस्पताल में इलाज कराने गए बुजुर्ग की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, 26 घंटे बाद बेसमेंट में मिला शव
एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि महिला की करीब 16 से 24 घंटे पहले हत्या किए जाने की आशंका है। उसके बाद ही महिला का शव यहां लाकर फेंका गया। पहचान छिपाने के लिए सिर व दोनों हाथ को काटे जाने की आशंका है। शव की शिनाख्त कराने के लिए कमिश्नरेट और आसपास के जिले में फोटो भेजवाकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ली जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले
पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे और वहां से आने जाने वाले मार्गाें पर लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले। आने-जाने वाले संदिग्ध वाहनों की जानकारी जुटाई। पुलिस ने कुछ संदिग्ध एक दो कार को ट्रैस किया है। पुलिस उसी दिशा में काम कर रही है। घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबर के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है। माना जा रहा है कि
जंगल के आसपास सीसीटीवी नहीं होने की हत्यारोपित को जानकारी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।