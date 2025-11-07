Language
    नोएडा: अस्पताल में इलाज कराने गए बुजुर्ग की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, 26 घंटे बाद बेसमेंट में मिला शव

    By Arpit Tripathi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:43 AM (IST)

    नोएडा के एक अस्पताल में इलाज कराने गए एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिर गए और 26 घंटे बाद उनका शव बेसमेंट में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह दुर्घटना थी या आत्महत्या। अस्पताल प्रशासन ने दुख व्यक्त किया है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति मंगलवार की दोपहर से लापता थे। बृहस्पतिवार को करीब 26 घंटे बाद उनका शव अस्पताल के बेसमेंट में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित स्वजन द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    जेवर कस्बे के भटपुरा मोहल्ला निवासी शकील ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दनकौर क्षेत्र स्थित निम्स अस्पताल द्वारा 31 अक्टूबर को जेवर कस्बे में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था। उनके पिता शहीद (85) के पेट में हल्का दर्द था। चिकित्सकों द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई।

    इसके बाद उसी दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार दोपहर वह अस्पताल से अचानक लापता हो गए। पीड़ित स्वजन उनका खाना लेकर अस्पताल पहुंचे तो वह बेड पर नहीं थे। इसके बाद उन्हें सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। बुधवार को दनकौर कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

    पुलिस द्वारा अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। बृहस्पतिवार को पीड़ित स्वजन और पुलिस ने अस्पताल के अंदर ही लापता बुजुर्ग की तलाश शुरू की। बुजुर्ग का शव अस्पताल के बेसमेंट में पड़ा हुआ पाया गया, जिसके चलते पीड़ित स्वजन में चीख पुकार मच गई।

    मृतक के बेटे शकील का कहना है कि उनके पिता अस्पताल की दूसरी मंजिल पर भर्ती थे। वहीं वह शौचालय में लघुशंका करने जाते थे। शौचालय में एक खिड़की खुली हुई पाई गई है, जिसके बिल्कुल नीचे बेसमेंट में उनका शव पड़ा मिला है। प्रथम दृष्टया पुलिस को आशंका है कि शौचालय की खिड़की से गिरकर ही बुजुर्ग की मौत हुई है।

    पीड़ित बेटा का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनके पिता की मौत हुई है। उनका कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके पिता के साथ लापरवाही की गई। उन्होंने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

    अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस से लिखित शिकायत की गई है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

