ग्रेटर नोएडा: ईकोटेक 10-11 सड़क बनेगी छह लेन की, जाम से राहत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक विकास की रफ्तार को गति देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ईकोटेक-10 और ईकोटेक-11 सेक्टरों के बीच आवागमन को सुगम बनाने का बड़ा कदम उठाया है। दोनों सेक्टरों को जोड़ने वाली 60 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क को अब चार लेन से बढ़ाकर छह लेन कर दिया गया है।

यह महत्वपूर्ण सड़क दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के तहत विकसित की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार आने की उम्मीद है।प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों भारी और हल्के वाहनों का आवागमन होता है।

भविष्य में जाम की समस्या से बचाव के लिए सर्विस रोड का भी निर्माण तेजी से चल रहा है। ईकोटेक-10 और 11 के बीच की सड़क की चौड़ाई साढ़े सात मीटर से बढ़ाकर 10.5 मीटर कर दी गई है। दोनों ओर नई लेन जोड़ने से दो किलोमीटर लंबी यह सड़क अब पूर्ण रूप से छह लेन की हो चुकी है।

इस कार्य पर लगभग चार करोड़ रुपये की लागत आई है। यह सड़क इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप (आईआईटी) से सीधे जुड़ती है, जिससे माल ढुलाई, कर्मचारियों की आवाजाही और निवेशकों की सुविधा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। स्थानीय उद्यमियों का कहना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी।