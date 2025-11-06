नोएडा के सेक्टर 58 में लीकेज से पीएनजी पाइपलाइन में लगी आग, आपूर्ति बंद कर बुझाया; टला बड़ा हादसा
नोएडा के सेक्टर 58 में जेसीबी से खुदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन में लीकेज से आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। आईजीएल टीम ने गैस की आपूर्ति बंद कर दी। जांच में पता चला कि खुदाई के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 58 बी ब्लाक में बृहस्पतिवार को जेसीबी से खोदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइप लाइन में लीकेज होने से आग लग गई। आग की लपटे निकलती देख लोग डर गए और अग्निशमन टीम को बुलाया। गैस पाइप लाइन की आपूर्ति बंद कराकर आग को बुझाया गया।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब दस बजे सूचना मिली कि सेक्टर 58 की सड़क किनारे पीएनजी लाइन में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल टीम दो गाड़ियों संग मौके पर पहुंची तो पीएनजी गैस पाइप लाइन में लीकेज हाेेने के चलते आग लगती मिली। पानी की बौछार आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया।
जानकारी होने पर आइजीएल टीम भी मौके पर पहुंच गई। गैस लाइन से रही आपूर्ति को बंद कराया। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि जेसीबी से खोदाई कार्य के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होकर लीकेज हो गई थी। ध्यान नहीं देने के कारण आग लग गई थी। गनीमत रही कि काेई आग की चपेट में नहीं आया। कोई वाहन चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता था।
