नोएडा के सेक्टर 58 में लीकेज से पीएनजी पाइपलाइन में लगी आग, आपूर्ति बंद कर बुझाया; टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 58 बी ब्लाक में बृहस्पतिवार को जेसीबी से खोदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइप लाइन में लीकेज होने से आग लग गई। आग की लपटे निकलती देख लोग डर गए और अग्निशमन टीम को बुलाया। गैस पाइप लाइन की आपूर्ति बंद कराकर आग को बुझाया गया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब दस बजे सूचना मिली कि सेक्टर 58 की सड़क किनारे पीएनजी लाइन में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल टीम दो गाड़ियों संग मौके पर पहुंची तो पीएनजी गैस पाइप लाइन में लीकेज हाेेने के चलते आग लगती मिली। पानी की बौछार आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया।