    गंजापन छिपाकर नोएडा में शख्स ने खूबसूरत युवती से रचाई शादी, पत्नी के सामने विग उतरने पर खुली पोल

    By Gajendra PandeyEdited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:54 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा की एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने गंजापन छिपाकर उससे शादी की। शादी के बाद पति ने बिग उतारकर अपना राज खोला। पीड़िता का कहना है क ...और पढ़ें

    गंजापन छिपाकर शादी करने वाले पति पर पत्नी ने दर्ज कराया केस।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र निवासी युवती से नई दिल्ली के प्रताप बाग में रहने वाले सैयम जैन की शादी हुई थी। ससुराल पहुंचने पर पति ने बिग उतारी तब पीड़िता को पता चला कि गंजापन छुपाकर उसके साथ शादी रचाई गई है।

    पीड़िता का आरोप है कि गंजापन की पोल खुलने पर पति ने उस पर दबाव बनाने के लिए मोबाइल फोन से कई पर्सनल फोटो निकाल लिए।

    पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज

    वायरल करने की धमकी देकर जबरन रूपए भी वसूलता रहा। विरोध करने पर मारपीट कर प्रताड़ित करता है। इसमें सास ससुर समेत अन्य लोग भी सहयोग करते हैं। कुछ दिन पहले आरोपितों ने 15 लाख के गहने छीन कर पीटा और घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है।

