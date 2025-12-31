नए साल के जश्न में व्हीलचेयर का क्या काम? नोएडा के मॉल्स ने 31 दिसंबर की रात के लिए किया ये खास इंतजाम

स्वाति भाटिया, नोएडा। नोएडा के मॉल्स नए साल के जश्न के लिए तैयार हैं और इसके साथ ही व्हीलचेयर की भी तैयारी कर ली गई। आखिर नए साल के साल के जश्न में व्हीलचेयर का क्या काम? मॉल्स में 100 व्हीलचेयर तैयार की गई हैं, जिसका एक मात्र मकसद है कि कभी लड़खड़ाएं तो संभलते रहें। नया साल आते ही जश्न मनाने की तैयारी हर किसी की होती है—कोई डांस फ्लोर पर थिरकना चाहता है, कोई म्यूजिक में खो जाना, तो कोई बस सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर छा जाना।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी सोच के साथ नोएडा के सेक्टर-38 स्थित, ग्रेटर नोएडा के कई मॉल्स ने इस बार ऐसा इंतजाम किया है कि जश्न के साथ-साथ सुरक्षा भी रहे। 31 दिसंबर की रात माॅल्स सजे धजे दिखेंगे। रंग-बिरंगी लाइट्स, थीम डेकोरेशन और खास सेल्फी प्वाइंट्स ऐसे हैं कि कैमरा खुद बोले—बस एक फोटो और। रात को स्पेशल ढोल शो होगा, जिसमें ढोल की थाप पर पैर अपने आप नाचने लगेंगे। काउंटडाउन के दौरान म्यूजिक, डांस और लाइव एंटरटेनमेंट ऐसा रहेगा कि थ्री टू… वन कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चलेगा।