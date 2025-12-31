Language
    नए साल के जश्न में व्हीलचेयर का क्या काम? नोएडा के मॉल्स ने 31 दिसंबर की रात के लिए किया ये खास इंतजाम

    By Swati Bhatia Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:18 AM (IST)

    नोएडा के मॉल्स नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जहाँ डांस, म्यूजिक, सेल्फी पॉइंट्स और स्पेशल ढोल शो का इंतजाम है। रेस्तरां भी लाइव म्यूजिक और ...और पढ़ें

    स्वाति भाटिया, नोएडा। नोएडा के मॉल्स नए साल के जश्न के लिए तैयार हैं और इसके साथ ही व्हीलचेयर की भी तैयारी कर ली गई। आखिर नए साल के साल के जश्न में व्हीलचेयर का क्या काम?

    मॉल्स में 100 व्हीलचेयर तैयार की गई हैं, जिसका एक मात्र मकसद है कि कभी लड़खड़ाएं तो संभलते रहें। नया साल आते ही जश्न मनाने की तैयारी हर किसी की होती है—कोई डांस फ्लोर पर थिरकना चाहता है, कोई म्यूजिक में खो जाना, तो कोई बस सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर छा जाना।

    इसी सोच के साथ नोएडा के सेक्टर-38 स्थित, ग्रेटर नोएडा के कई मॉल्स ने इस बार ऐसा इंतजाम किया है कि जश्न के साथ-साथ सुरक्षा भी रहे। 31 दिसंबर की रात माॅल्स सजे धजे दिखेंगे।

    रंग-बिरंगी लाइट्स, थीम डेकोरेशन और खास सेल्फी प्वाइंट्स ऐसे हैं कि कैमरा खुद बोले—बस एक फोटो और। रात को स्पेशल ढोल शो होगा, जिसमें ढोल की थाप पर पैर अपने आप नाचने लगेंगे। काउंटडाउन के दौरान म्यूजिक, डांस और लाइव एंटरटेनमेंट ऐसा रहेगा कि थ्री टू… वन कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चलेगा।

    माॅल के अंदर मौजूद रेस्तरां भी पीछे नहीं हैं। कहीं लाइव म्यूजिक, कहीं डीजे नाइट—यानि हर टेबल पर अलग ही पार्टी का माहौल। फूड कार्नर में नए साल के खास आफर्स ऐसे हैं कि डाइट खुद बोले—आज रहने दो सब खा ही लेते हैं।

    शहर के माल्स की सबसे अनोखी और चर्चा में रहने वाली व्यवस्था पर। अगर जश्न में कोई ज्यादा बहक गया और पैर जवाब देने लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं।

    माॅल्स प्रबंधन ने पूरे 100 व्हील चेयर का इंतजाम किया है। दोनों फ्लोर के गेट पर प्रशिक्षित स्टाफ तैनात रहेगा, जो लड़खड़ाने वालों को सम्मान के साथ व्हील चेयर पर बैठाकर सुरक्षित बाहर तक छोड़ेगा।

    कुल मिलाकर, नोएडा का यह माल नए साल का जश्न सुरक्षित, मनोरंजक और यादगार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां जश्न भी है, सुरक्षा भी… और थोड़ी सी हंसी फ्री में।

