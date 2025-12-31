आज बाहर निकलने से पहले हो जाएं सावधान, नोएडा में इन जगहों पर वाहनों पर रोक; देखें डायवर्जन प्लान

जागरण संवाददाता, नोएडा। आज शाम नववर्ष 2026 का जश्न मनाने के लिए यदि आपको जाम या किसी तरह की दिक्कत न झेलनी हो तो सबसे पहले यातायात पुलिस के डायवर्जन प्लान को जरूर समझ लें। डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन सिंह ने डायवर्जन प्लान लागू कर लोगों से इसका पालन करने की अपील है। उन्होंने यातायात समस्या के लिए 9971009001 हेल्पाइन नंबर जारी किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेक्टर-18 में आज दोपहर दो बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक यातायात डायवर्जन रहेगा। मार्केट में आने वाले चालक मल्टीलेवल पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। चालक अट्टा पीर चौक से एचडीएफसी बैंक कट होकर या रेडीसन तिराहे से आएंगे। सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के नीचे और मोजेक होटल के पास दोनों कटों से गंतव्य की ओर जा पाएंगे। सेक्टर-18 बिजलीघर तिराहे भी खुला रहेगा।

वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध सेक्टर-18 में गुरुद्वारे के पास एफओबी के दोनों कट, मेट्रो स्टेशन के नीचे, मोजेक होटल, सोमदत्त टावर से टायस खजाना चौराहा, हल्दीराम चौराहे से चाइना कट, बिजलीघर तिराहे से मार्केट का रास्ता बंद रहेगा। आवश्यकता पर सेक्टर-17-18 नलकूप तिराहे से नाे पार्किंग जोन में वाहन नहीं जाएंगे। डीएलएफ माल की पार्किंग से बाहर ही वाहन खड़े नहीं होंगे। सेक्टर-37 में जीआइपी- गार्डन ग्लेरिया की पार्किंग, लाजिक्स सिटी सेंटर की पार्किंग वाहन खड़े होंगे।

वाहनों का दबाव बढ़ने पर सेक्टर-31, 25 चौक पर डायवर्जन रहेगा। इसी तरह स्काई वन व स्टर्लिंग माल के सामने यातायात दबाव होने पर हाजीपुर चौक व लोटस ब्लू वर्ड तिराहे से डायवर्जन किया जाएगा। सेक्टर-135 गुलशन माल के पास एडवांट नेविस बिजनेस पार्क के सामने नो-पार्किंग है। पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी होंगी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट- गौर सिटी वाहन चालक किसान चौक पास माल की पार्किंग का प्रयोग करेंगे। नो पार्किंग जोन में चालकों पर कार्रवाई होगी। नोएडा से किसान चौक होकर गाजियाबाद जाने वाले चालक माडल टाउन या छिजारसी मार्ग से निकलेंगे जबकि ग्रेटर नोएडा जाने के लिए पर्थला गोल चक्कर से दाहिने होकर सोहखा-बिसरख हनुमान मंदिर आएंगे। तिलपता के लिए चालक डी-पार्क चौकी से चौगानपुर गोल चक्कर आएंगे। गाजियाबाद से शाहबेरी और ताज हाइवे बंद है।