Noida Girls Hostel: सेफ सिटी बनेगा ग्रेटर नोएडा, वर्किंग महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। Noida Girls Hostel: ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई और नौकरी के लिए आने वालों के लिए शहर को सेफ सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण चेयरमैन दीपक कुमार ने सीईओ एनजी रवि कुमार को इसके लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

छात्र-छात्राओं के लिए सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त हॉस्टल बनाने और वर्किंग महिलाओं के लिए भी वीमेंस हॉस्टल बनाने निर्देश दिए हैं। एजूकेशन हब के साथ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित हुआ है। हजारों छात्र छात्राएं यहां के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं।