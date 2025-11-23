Noida Girls Hostel: सेफ सिटी बनेगा ग्रेटर नोएडा, वर्किंग महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल
ग्रेटर नोएडा को सुरक्षित शहर बनाने की योजना है, खासकर पढ़ाई और नौकरी के लिए आने वालों के लिए। छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चेयरमैन दीपक कुमार ने सीईओ एनजी रवि कुमार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हॉस्टल में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं होंगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। Noida Girls Hostel: ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई और नौकरी के लिए आने वालों के लिए शहर को सेफ सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण चेयरमैन दीपक कुमार ने सीईओ एनजी रवि कुमार को इसके लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
छात्र-छात्राओं के लिए सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त हॉस्टल बनाने और वर्किंग महिलाओं के लिए भी वीमेंस हॉस्टल बनाने निर्देश दिए हैं। एजूकेशन हब के साथ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित हुआ है। हजारों छात्र छात्राएं यहां के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं।
वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं उद्योग, आईटी कंपनी आदि में नौकरी करती हैं। हॉस्टल की संख्या पर्याप्त न होने के कारण किराये पर कमरा लेकर रहना मजबूरी है। इससे उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ जाती है। शहर को सेफ सिटी बनाने के लिए चेयनरमैन ने हॉस्टल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों के हॉस्टल में लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, कंप्यूटर, लैब, मैस आदि सुविधाएं भी होंगी।
यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में आवासीय समितियों में काबिजदारों को मिलेगा मालिकाना हक, प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लगी मुहर
यह भी पढ़ें- नोएडा में 500 ई-बसों का संचालन कब होगा शुरू? प्राधिकरण ने अभी तक क्यों नहीं दिया जवाब?
सामाजिक कार्यों के लिए सामुदायिक केंद्रों में शुल्क में छूट
इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बनाए सामुदायिक केंद्रों में सामाजिक कार्यों के लिए बुकिंग धनराशि में छूट मिलेगी। लोगों की इस मांग को प्राधिकरण बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। इसके तहत सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, जैसे कार्यों के लिए बुकिंग धनराशि में छूट दी जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।