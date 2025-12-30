Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नाेएडा में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, फुटपाथ पर चढ़ी; एक घायल

    By Sumit SisodiaEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:43 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार अशोक शर्मा को टक्कर मार दी और फुटपाथ पर चढ़ गई। लोगों ने शोर मचाया तो ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 11:45 सेक्टर 31 में एलिवेटेड रोड के नीचे तेज रफ्तार कार साइकिल सवार को टक्कर मारकर फुटपाथ पर चढ़ गई। लोगों की शोर मचाने पर गाड़ी का चालक भागने का प्रयास करने लगा। गुस्साए लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस का कहना है कि घटना में घायल बरौला निवासी अशोक शर्मा गाड़ी की टक्कर लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, क्षतिग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लेकर उसके चालक को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने घायल अशोक के परिवार को घटना की सूचना दी है।

    यह भी पढ़ें- नोएडा में मुख्य अभियंता के घर चोरी का खुलासा, नौकर समेत तीन गिरफ्तार; 50 लाख का माल बरामद