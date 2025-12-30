नाेएडा में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, फुटपाथ पर चढ़ी; एक घायल

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 11:45 सेक्टर 31 में एलिवेटेड रोड के नीचे तेज रफ्तार कार साइकिल सवार को टक्कर मारकर फुटपाथ पर चढ़ गई। लोगों की शोर मचाने पर गाड़ी का चालक भागने का प्रयास करने लगा। गुस्साए लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस का कहना है कि घटना में घायल बरौला निवासी अशोक शर्मा गाड़ी की टक्कर लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, क्षतिग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लेकर उसके चालक को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने घायल अशोक के परिवार को घटना की सूचना दी है।