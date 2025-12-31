Language
    नोएडा से बाइक चुराकर बदायूं में बेचने वाला गैंग का पर्दाफाश, 9 चोरी की बाइक बरामद; तीन गिरफ्तार

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    नोएडा से बाइक चोरी कर बदायूं में ऑनडिमांड बेचने वाले तीन शातिरों को सेक्टर 113 थाना पुलिस ने सेक्टर 123 से गिरप्तार किया है। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा से बाइक चोरी कर बदायूं में ऑनडिमांड बेचने वाले तीन शातिरों को सेक्टर 113 थाना पुलिस ने सेक्टर 123 से गिरप्तार किया है। आरोपितों के पास से चोरी की नौ बाइक, एक बाइक के पार्ट्स आदि बरामद किए गए।

    आरोपितों की पहचान फूल सिंह उर्फ मोनू पुत्र कैलाश निवासी ग्राम सिहोरा थाना जुनावई जिला सम्भल उम्र करीब 22 वर्ष हाल पता ग्राम बबराला थाना बबराला जिला सम्भल, राजेन्द्र उर्फ छोटे पुत्र कुंवरपाल निवासी वार्ड नंबर 3 नई काॅलोनी दहगवां थाना जरीफनगर जिला बदायूं उम्र करीब 20 वर्ष, राजपाल उर्फ भोला पुत्र ज्ञानी निवासी अम्बेडकर काॅलोनी नई बस्ती दहगवां थाना जरीफनगर जिला बदायूं उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में हुई।

    पूछताछ में पता चला है कि आरोपित रेकी कर एनसीआर क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। चोरी करने के बाद जिला बदायूं में ग्राहक मिलने पर नोएडा से पाट्र्स या पूरी मोटर साइकिल डिमांड के अनुसार ले जाते थे और बेच देते थे। जो रुपये इनको मोटरसाइकिल या पार्टस बेचकर मिलते थे उनको ये आपस में बराबर बांट लेते थे। तीनाें शातिरों पर दो-दो मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

