गोवा की घटना के बाद नोएडा में अलर्ट, क्लब-होटल और रेस्त्रां संचालकों ने जताई चिंता 

जागरण संवाददाता, नोएडा। गोवा पणजी के एक क्लब में आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत के बाद गौतबुद्ध नगर के दो हजार से ज्यादा क्लब, होटल व रेस्त्रां संचालकों ने चिंता जताई है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने एक सप्ताह तक अभियान चलाकर एनओसी और अन्य मानकों की जांच करने पर जोर दिया है। गोवा जैसी पुनरावृत्ति न हो।

गौतबुद्ध नगर में आइटी कंपनी से औद्योगिक इकाईयां, शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय आदि हैं। इनसे जुड़े लोग वीकेंड में पब, क्लब, रेस्तरां, होटल, माल आदि में जाते हैं। यहां पहुंचकर लोग देर रात तक खाने-पीने के अलावा संगीत आदि का भी आनंद लेते हैं, लेकिन गोवा की घटना ने अग्निशमन जैसे सुरक्षा मानकों पर सोचने को मजबूर कर दिया है।