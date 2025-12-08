Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोवा की घटना के बाद नोएडा में अलर्ट, क्लब-होटल और रेस्त्रां संचालकों ने जताई चिंता 

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    गोवा में आग लगने की घटना के बाद, नोएडा के क्लब, होटल और रेस्तरां मालिक सतर्क हो गए हैं। अग्निशमन विभाग ने एनओसी और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभिया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image


    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई। 

    जागरण संवाददाता, नोएडा। गोवा पणजी के एक क्लब में आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत के बाद गौतबुद्ध नगर के दो हजार से ज्यादा क्लब, होटल व रेस्त्रां संचालकों ने चिंता जताई है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने एक सप्ताह तक अभियान चलाकर एनओसी और अन्य मानकों की जांच करने पर जोर दिया है। गोवा जैसी पुनरावृत्ति न हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौतबुद्ध नगर में आइटी कंपनी से औद्योगिक इकाईयां, शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय आदि हैं। इनसे जुड़े लोग वीकेंड में पब, क्लब, रेस्तरां, होटल, माल आदि में जाते हैं। यहां पहुंचकर लोग देर रात तक खाने-पीने के अलावा संगीत आदि का भी आनंद लेते हैं, लेकिन गोवा की घटना ने अग्निशमन जैसे सुरक्षा मानकों पर सोचने को मजबूर कर दिया है।

    संचालकों ने घटना को लेकर संवेदना प्रकट की हैं और घटना को दुखद बताया है। किसी भी हाल में एनसीआर में ऐसी घटना न हो। फायर आडिट कराने पर जोर दिया है ताकि ऐसी घटना गौतबुद्ध नगर में न हो। इसके लिए संचालकों से स्वत ही सुरक्षा मानकों का पालन करने और सर्तकता बरतने पर जोर दिया है। गार्डन गैलेरिया में एक क्लब से जुड़े राजीव ने बताया कि जल्द ही सुरक्षा मानकों को लेकर बैठक की जाएगी। सुरक्षा मानकों पर चर्चा की जायेगी।

    उधर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सभी क्लब, होटल, रेस्तरां, पब आदि परिसर का धरातलीय निरीक्षण कराया जायेगा। सभी की एनओसी और अग्निशमन सुरक्षा मानकों को लेकर जांच की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- इलेक्ट्रिक पटाखों से लगी आग, बेसमेंट में एक के ऊपर एक पड़े शव... गोवा नाइट क्लब आग्निकांड में अब तक क्या-क्या हुआ?

    यह भी पढ़ें- Goa Fire: परिवार की स्थिति सुधारने के सपने रह गए अधूरे, गोवा अग्निकांड ने लील ली कई जिंदगियां