इलेक्ट्रिक पटाखों से लगी आग, बेसमेंट में एक के ऊपर एक पड़े शव... गोवा नाइट क्लब आग्निकांड में अब तक क्या-क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के अरपोरा स्थित 'बिर्च बॉय रोमियो लेन' नाइट क्लब में भयंकर अग्निकांड (Goa Nightclub Fire) ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। शुरुआत में आग लगने की वजह सिलेंडर ब्लास्ट को माना जा रहा था, लेकिन अब इस आग्निकांड पर कई बड़े खुलासे हुए हैं।

शनिवार की रात को नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। मृतकों में 5 पर्यटक समेत बाकी स्टाफ के सदस्य थे। 1. दिल्ली पहुंची गोवा पुलिस गोवा पुलिस ने नाइट क्लब के दोनों मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। गोवा पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है।

फोटो - पीटीआई 2. पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार डीजीपी आलोक कुमार के अनुसार, पुलिस ने नाइट क्लब के 4 स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और जनरल मैनेजर विवेक सिंह का नाम शामिल है।

3. इलेक्ट्रिक पटाखों से लगी आग शनिवार की रात 'बिर्च बॉय रोमियो लेन' में लगभग 150 पर्यटक मौजूद थे। 11:45 बजे इलेक्ट्रिक पटाखों से चिंगारी निकली और सीधा क्लब की छत पर लगी लकड़ी की सीलिंग पर गिरी। पूरे क्लब में लकड़ी की सीलिंग लगी थी, जिसके कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर लिया।

फोटो - पीटीआई 4. बेसमेंट में फंसे लोग आग लगने के बाद ज्यादातर पर्यटक अपनी जान बचाकर भाग निकले। मगर, क्लब में आने-जाने का रास्ता एक ही था और मुख्य द्वार को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसे में अंदर फंसे लोग जान बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागे। मगर, बेसमेंट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था।

5. दम घुटने से 23 लोगों की मौत बेसमेंट में वेंटीलेशन नहीं था, जिससे आग से उठने वाला धुआं हर तरफ भर गया। ऐसे में दम घुटने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पाने के बाद जब पुलिस बेसमेंट में पहुंची, तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। सभी लोगों के शव एक के ऊपर एक पड़े थे। वहीं, 2 शव बेसमेंट की सीढ़ियों पर भी पड़े मिले।

फोटो - एएनआई 6. देश के अलग-अलग राज्यों से गए थे कर्मचारी नाइट क्लब में आग की चपेट में 5 पर्यटक भी आए थे और बाकी स्टाफ के सदस्य थे। क्लब के कर्मचारियों में असम, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोग शामिल थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई।