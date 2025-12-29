नोएडा एयरपोर्ट से 47 शहरों के लिए उड़ान भरेगी IndiGO, एयर इंडिया एक्सप्रेस 7 जगहों के लिए शुरू करेगी सेवा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से IndiGO विभिन्न राज्यों के 47 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरुआत में सात शहरों के लिए विमान सेवा शुरू कर दी है। दोनों एयरलाइंस की ओर से इसकी स्वीकृति के लिए महानिदेशालय नागर विमानन में आवेदन किया गया है।

एयरपोर्ट के सुरक्षा प्लान को लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के अधिकारियों का दावा है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की ओर से लगाईं आपत्तियों का समाधान कर दिया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरो ड्रम लाइसेंस का इंतजार लगातार लंबा हो रहा है।

बीसीएएस ने अक्टूबर से दिसंबर के बीच एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के दौरान कई आपत्तियां लगाई थी। इसमें क्रिटिकल परिधि की दीवार से लेकर सीसीटीवी कैमरे, वाच टावर, टर्मिनल बिल्डिंग में बाहरी व यात्रियों के बीच सुरक्षा दीवार का अभाव के अलावा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के सीईओ की विदेश नागरिकता से जुड़ी आपत्ति शामिल हैँ। अधिकारियों का दावा है कि बीसीएएस की आपत्तियों का समाधान हो गया है।

एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरलाइंस डीजीसीए के यहां आवेदन भी कर चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि इंडिगो ने 47 व एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सात शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने को आवेदन किया है। एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरलाइंस कंपनियों की तैयारी चल रही है।

एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद विमान सेवा शुरू करने में कम समय लगेगा। आमताैर पर 45 दिन में विमान सेवा शुरू हो पाती है, लेकिन नोएडा एयरपोर्ट से विमान सेवा उद्घाटन के बाद जल्द शुरू हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट का सुरक्षा प्लान बीसीएएस से दो वर्ष पूर्व स्वीकृत प्लान के अनुसार ही हुआ है। इसलिए सुरक्षा आपत्ति काे लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है।