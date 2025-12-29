Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में होगा देश का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव, तीन दिन के लिए जुटेंगे 100 से ज्यादा लेखक और विचारक

    By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    दिल्ली सरकार 2 से 4 जनवरी तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में तीन दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव 'दिल्ली शब्दोत्सव' आयोजित करेगी। इसमें 100 से अधिक वक ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दो से चार जनवरी तक होगा आयोजन।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार दो से चार जनवरी तक तीन दिन का सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव आयोजित करेगी, जिसमें देश भर के जाने-माने लेखक, विचारक और कलाकार एक साथ आएंगे।

    मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे इस आयाेजन में जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आरएसएस के सुनील आंबेडकर, मनमोहन वैद्य और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी सहित 100 से ज्यादा वक्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

    दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस उत्सव का उद्घाटन दो जनवरी को दोपहर दो बजे से साढ़े तीन बजे तक आयोजित किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसमें उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे।

    मिश्रा ने कहा कि इसे दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग और सुरुचि प्रकाशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है और इसे देश का साहित्य और संस्कृति को समर्पित सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है। मिश्रा ने कहा कि तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 40 से ज्यादा किताबों का विमोचन होगा।

    जबकि छह बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और दो बड़े कविता सत्र आयोजित किए जाएंगे। उत्सव में दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र के 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है।

    तीनों दिन सायंकाल में हर्षदीप कौर, हंसराज रघुवंशी एवं प्रहलाद सिंह टिपनिया की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। भरतनाट्यम, कथक, भजन संध्या, कवि सम्मेलन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन जैसे कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे।

    महोत्सव के प्रचार-प्रसार एवं छात्र सहभागिता को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में ‘डीयू एंबेसडर कार्यक्रम’ प्रारंभ किया गया है। महोत्सव में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।

    आम जनता की सुविधा के लिए पूर्व पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए दिल्ली शब्दोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा सकता है। दिल्ली सरकार की योजना है कि दिल्ली शब्दोत्सव को एक स्थायी सांस्कृतिक पहचान के रूप में विकसित किया जाए और इसे प्रतिवर्ष और भी व्यापक स्वरूप में आयोजित किया जाए।

    यह भी पढ़ें- नए साल में दिल्ली के 6,476 गरीब परिवारों का सपना होगा पूरा, सावदा घेवरा में फ्लैट की चाबी सौंपेगी सरकार