दिल्ली में होगा देश का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव, तीन दिन के लिए जुटेंगे 100 से ज्यादा लेखक और विचारक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार दो से चार जनवरी तक तीन दिन का सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव आयोजित करेगी, जिसमें देश भर के जाने-माने लेखक, विचारक और कलाकार एक साथ आएंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे इस आयाेजन में जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आरएसएस के सुनील आंबेडकर, मनमोहन वैद्य और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी सहित 100 से ज्यादा वक्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।



दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस उत्सव का उद्घाटन दो जनवरी को दोपहर दो बजे से साढ़े तीन बजे तक आयोजित किया जाएगा।

जिसमें उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे।



मिश्रा ने कहा कि इसे दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग और सुरुचि प्रकाशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है और इसे देश का साहित्य और संस्कृति को समर्पित सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है। मिश्रा ने कहा कि तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 40 से ज्यादा किताबों का विमोचन होगा।

जबकि छह बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और दो बड़े कविता सत्र आयोजित किए जाएंगे। उत्सव में दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र के 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है। तीनों दिन सायंकाल में हर्षदीप कौर, हंसराज रघुवंशी एवं प्रहलाद सिंह टिपनिया की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। भरतनाट्यम, कथक, भजन संध्या, कवि सम्मेलन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन जैसे कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे।



महोत्सव के प्रचार-प्रसार एवं छात्र सहभागिता को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में ‘डीयू एंबेसडर कार्यक्रम’ प्रारंभ किया गया है। महोत्सव में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।