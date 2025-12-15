Language
    Noida Accident: ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दिखा कोहरे का कहर, 20 गाड़ियां टकराईं; कई घायल

    By Gajendra Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    दनकौर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण 20 गाड़ियां टकरा गईं, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस क्रेन की मदद से वाहनों को हटाने में जु ...और पढ़ें

     क्रेन के जरिए हटाए जा रहे क्षतिग्रस्त वाहन। फोटो- जागरण

    संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर कोतवाली क्षेत्र स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर सोमवार की सुबह घने कोहरे के कारण करीब 20 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोग घायल होने की बात सामने आई है। दनकौर पुलिस ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से क्रेन के जरिए वाहनों को अलग हटाने में जुट गई। पुलिस का कहना है कि घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है।

    दनकौर कोतवाली क्षेत्र स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय और दादूपुर गांव के पास ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण भीषण हादसा हो गया। इस दौरान आगे चल रहे ट्रक की रफ्तार अचानक कम होने के कारण उसमें कई वाहन आपस में टकराने लगे, जिनमें कैंटर, पिकअप और कई कारें शामिल हैं। इस दौरान एक कैंटर में भरे हुए आलू भी एक्सप्रेसवे पर फैल गये जिसके कारण किसान को काफी नुकसान हुआ है।

    अधिकांश वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद कारों में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई और अपने-अपने वाहनों को छोड़कर सभी लोग एक्सप्रेसवे के किनारे दौड़ने लगे। सूचना के बाद एक्सप्रेसवे कर्मी और दनकौर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

    पुलिस का कहना है कि घायलों को मामूली चोटे आई हैं , जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। धुंध अधिक होने के कारण विजिबिलिटी काफी काम रही जिसके चलते हादसा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान सावधानी बरतें। वाहन धीमी गति से चलाएं और उचित दूरी बनाए रखें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।

