कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चार गाड़ियां टकराईं, दो घायल; सुरक्षित सफर के लिए ध्यान रखें ये बातें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) पर सोमवार सुबह घने कोहरे का असर देखने को मिला। विजिबिलिटी बेहद कम होने से दो हादसों में चार वाहन टकरा गए। हादसे में दो लोग घायल हुए हैं।
सूचना पर पहुंची एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिस ने दो घायलों को अस्पताल पहुंचाया। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दोपहर 11 बजे भी कोहरा है। चार वाहनों कुछ देर पहले ही डासना से ग्रेटर नोएडा वाली लेन में इकला गांव के पास टकराए हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे में सुरक्षित सफर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है।
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कोहरे की स्थिति में एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ही वाहन चलाना चाहिए। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने कहा कि सर्दियों के शुरुआती दिनों में कोहरा अचानक घना हो जाता है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे कोहरे में संयम बरतें, अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें।
कोहरे में ईपीई पर चार वाहन की टक्कर, दो घायल pic.twitter.com/gllKJfD8B8— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) December 15, 2025
कोहरे में सुरक्षित सफर के लिए रखें ये ध्यान
- कोहरे में गति सीमित रखें, एक्सप्रेसवे पर 30 किमी प्रति घंटे से अधिक न चलें।
- फाग लाइट और लो बीम हेडलाइट का ही प्रयोग करें, हाई बीम से बचें।
- एक्सप्रसेवे एवं हाईवे पर आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
- अचानक ब्रेक लगाने से बचें, ब्रेक से पहले इंडिकेटर या हल्का हॉर्न दें।
- ओवरटेकिंग से बचें, लेन में ही वाहन चलाएं।
- वाहन की रिफ्लेक्टर टेप, ब्रेक लाइट और टेल लाइट सही स्थिति में रखें।
- थकान या नींद महसूस होने पर वाहन रोककर विश्राम करें।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, सीजन के पहले घने कोहरे में रविवार को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। वेव सिटी थानाक्षेत्र में महज आधा घंटे में आठ वाहन आपस में भिड़ गए। इन हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर दो वाहनों की टक्कर में एक चालक घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
