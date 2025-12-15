कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चार गाड़ियां टकराईं, दो घायल; सुरक्षित सफर के लिए ध्यान रखें ये बातें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) पर सोमवार सुबह घने कोहरे का असर देखने को मिला। विजिबिलिटी बेहद कम होने से दो हादसों में चार वाहन टकरा गए। हादसे में दो लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिस ने दो घायलों को अस्पताल पहुंचाया। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दोपहर 11 बजे भी कोहरा है। चार वाहनों कुछ देर पहले ही डासना से ग्रेटर नोएडा वाली लेन में इकला गांव के पास टकराए हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे में सुरक्षित सफर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है।

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कोहरे की स्थिति में एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ही वाहन चलाना चाहिए। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने कहा कि सर्दियों के शुरुआती दिनों में कोहरा अचानक घना हो जाता है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे कोहरे में संयम बरतें, अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें।