    हापुड़ में एनएच-9 पर दिखा कोहरे का कहर, पांच गाड़ियां आपस में टकराईं; कई घायल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:26 AM (IST)

    एनएच-9 पर कोहरे के कारण बड़ा हादसा हुआ। हापुड़ के पास पांच गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया ...और पढ़ें

    Hero Image

    हापुड़-गाजियाबाद हाईवे पर क्षतिग्रस्त वाहन। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। जनपद हापुड़ की पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 पर सोमवार सुबह घने कोहरे की वजह से मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जाने मार्ग पर एक के बाद एक पांच गाड़ियां और एक बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई और यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई।

    जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह को मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन जैसे ही पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास हापुड़ की तरफ एक मिनी बस आगे चल रही थी। जिसने ब्रेक लिए। उसके पीछे चल रही ईको गाड़ी ने भी ब्रेक मारे। ईको के पीछे चल रही स्विफ्ट ने ईको में टक्कर मार दी।

    Hapur Khabar Update

    इस गाड़ी के पीछे कीया कार ने भी स्विफ्ट कार में टक्कर मार दी। कीया कार के पीछे एक वैगनआर कार भी भिड़ गई। वैगन आर के पीछे चल रही सेंट्रो की भिड़ंत भी हो गई। सेंट्रो गाड़ी के पीछे चल रहे बाइक सवार भी सेंट्रो से टकरा गया। इस हादसे में सभी वाहनों में सवार लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए।

    WhatsApp Image 2025-12-15 at 10.11.44 AM

    सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की मदद से पास के अस्पताल में भर्ती कराया। जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात को सुचारू किया है। 

    WhatsApp Image 2025-12-15 at 10.15.23 AM

    एनएच-9 पर पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में ही तीन अन्य वाहन भी आसपास में भिड़ गए। यहां भी मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोहरा के कारण दृश्यता काफी कम हो गई थी और कुछ फुट दूर का भी नहीं दिख रहा था। जिससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। 

    WhatsApp Image 2025-12-15 at 10.15.21 AM (1)

    पिलखुवा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्यौपाल सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू करा दी है। कोहरे के कारण हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

