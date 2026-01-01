नोएडा के 16 स्वयंसेवक बनेंगे आपदा योद्धा, विशेष प्रशिक्षण में 12 दिन में सीखेंगे आपदा से निपटने के गुर

जागरण संवाददाता, नोएडा। जिला आपदा प्रबंधन ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बृहस्पतिवार को नववर्ष के मौके पर 16 स्वयंसेवकों को राज्य आपदा प्रबंधन मोचन बल से विशेष प्रशिक्षण के लिए लखनऊ भेजा है। 12 दिवसीय प्रशिक्षण में सभी को आपदा प्रबंधन के विशेष गुर सिखाकर योद्धा बनाया जाएगा। लखनऊ से लौटकर सभी योद्धाएं अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।



जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी ने बताया कि 16 स्वयंसेवकों में 13 युवक और तीन युवतियां शामिल हैं। सभी को राज्य आपदा प्रबंधन मोचन बल 12 दिन के विशेष प्रशिक्षण में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष गुर सिखाएंगे। साथ ही विभिन्न संसाधनों का खास मौके पर उपयोग करने का तरीका भी समझाएंगे।

उनके मुताबिक, प्रशिक्षण में सभी स्वयंसेवकों को तकनीकी और प्रयोगात्मक तरीके से बारीकियां को बताया जाएगा, जिससे वह जनपद में होने वाली आपदा के समय अपने प्रशिक्षण का प्रयोग कर जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को सुरक्षित कर पाएंगे। यह प्रशिक्षण दो से 13 जनवरी 2026 तक चलेगा।

इसमें गौतमबुद्ध नगर से विनीत कुमार, टिंकू नागर, सौरभ सिंह भाटी, शिवम, भरत, आशीष कुमार, प्रवीण, सोनू देव, अनुज कुमार, अंशु कुमारी, कुमारी प्रिया, ईश्वर भाटी, अभिषेक, ज्योति, अजय कुमार और नितेश शामिल हैं। आपदा मित्र बनने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है जबकि पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मियों और इंजीनियरों की आयु में पांच वर्ष तक कि छूट दी गई है।