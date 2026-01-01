Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन के चुनाव में 2027 उद्यमी चुनेंगे नई कार्यकारिणी, 17 जनवरी को मतदान

    By Kundan Tiwari Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:44 PM (IST)

    नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) के चुनाव का बिगुल बज चुका है, मतदान 17 जनवरी को होगा। चुनाव अधिकारियों ने 2027 उद्यमियों की अंतिम मतदाता सूची जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    सेक्टर 6 स्थित एनईए कार्यालय में मतदाता सूची जारी करते मुख्य चुनाव अधिकारी राकेश कत्याल। सौ. चुनाव प्रबंधन

    जागरण संवाददाता, नोएडा। औद्योगिक नगरी में सबसे पुराने औद्योगिक संगठन नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) का चुनावी बिगुल बज चुका है। 17 जनवरी को चुनावी मतदान का दिन निर्धारित हुआ है। बृहस्पतिवार को चुनाव अधिकारियों ने मतदाता सूची फाइनल कर एनईए भवन पर चस्पा करा दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव अधिकारी राकेश कत्याल ने बताया कि 31 दिसंबर तक कार्यालय पर उद्यमियों के लिए चुनाव में भाग लेने को सदस्यता नवीनीकरण प्रक्रिया चल रही थी। समाप्त होने पर बृहस्पतिवार को मतदाता सूची को फाइनल कर दिया गया है। इस बार मतदान के लिए 2027 उद्यमी की सूची तैयार हुई है, जो अपने आप में रिकार्ड मत है।

    यही मतदाता 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। चुनाव प्रक्रिया मेें हिस्सा लेने के लिए प्रपत्रों का वितरण शुरू हो गया है। दो सौ रुपये प्रति व्यक्ति का फार्म है, जबकि मतदाता सूची प्राप्त करने के लिए 500 रुपये कार्यालय पर जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि आखिरी बार वर्ष 2011 में एनईए का चुनाव दो पैनल के बीच मुकाबले के जरिये तय हुआ था।

    इसके बाद बिना कोई अन्य पैनल चुनाव में आए विपिन कुमार मल्हन व वीके सेठ पैनल निर्विरोध चुना जाता रहा है लेकिन चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित की गई। इस बार भी चुनाव की घोषणा के बाद दूसरे पैनल के आने पर चुनावी प्रक्रिया संचालित होगी।

    बता दें कि इस बार चुनावी पैनल सबसे बड़ा शामिल होने जा रहा है। इसमें 24 उद्यमियों प्रत्याशियों की कार्यकारिणी होगी, जबकि ईसी सदस्य करीब 142 होंगे। यानि एनसीआर के में यह पहला संगठन होगा, जिसकी कार्यकारिणी इतनी बड़ी होगी।

    करीब 44 सदस्यों को इस बात चुनावी प्रक्रिया में अधिक शामिल किया जा रहा है, क्योंकि 2023-24 में 18 लोगों की कार्यकारिणी सदस्यों के साथ 132 लोगों को पैनल चुनावी मैदान में उतरा था, लेकिन इस पैनल के खिलाफ दूसरा कोई पैनल नहीं आया।

    यह भी पढ़ें- शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करता था मैकेनिक, नोएडा पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा