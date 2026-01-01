Language
    शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करता था मैकेनिक, नोएडा पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:22 PM (IST)

    दनकौर पुलिस ने एक बाइक मैकेनिक सुमित कुमार और उसके नाबालिग दोस्त को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। वे शौक पूरे करने के लिए बाइक चुराते थे, फि ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपित बाइक मैकेनिक है जो अपने शौक पूरे करने के लिए बाइक चोरी करता था। साथ ही पुलिस ने उसके एक नाबालिग दोस्त को भी अभिरक्षा में लिया है।

    पुलिस का कहना है कि दोनों मिलकर बाइक चोरी करते थे। बाद में उसके पार्ट्स निकालकर ठीक होने आई बाइकों में लगाते थे। बाइक के बचे हुए हिस्सों को कबाड़ी की दुकान पर बेचते थे। मुख्य आरोपित को पुलिस ने बृहस्पतिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया है।

    पार्ट्स को खराब बाइक में लगाकर बेचते थे आरोपी

    पुलिस ने बताया कि बुधवार रात टीम नववर्ष के मद्देनजर कस्बे में गश्त कर रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो युवक जा रहे थे, जिनको पुलिस ने जांच के लिए रोका तो वह भागने लगे।

    आशंका होने पर पुलिस ने दोनों को पीछा करते हुए धरदबोचा, जिसमें एक की पहचान सुमित कुमार (19) निवासी खेरली भाव थाना रबूपुरा के रूप में हुई, जबकि दूसरा नाबालिग है। पुलिस अनुसार आरोपित सुमित ने बताया कि वह मूंजखेड़ा गांव में बाइक मैकेनिक की दुकान करता है।

    पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि जो बाइक उसके पास से मिली है, उसको उन्होंने करीब चार दिन पहले कस्बे के एक कालेज के पास से चोरी की थी। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने बताया कि अब तक करीब तीन बाइक को इसी तरह चोरी कर चुके हैं। बाइकों को चोरी कर उनके पार्ट्स को अन्य खराब बाइक में लगाकर धन कमा रहे थे। उनके बचे हुए हिस्सों को कबाड़ी को बेच देते थे।

    आरोपितों ने बताया कि वह अपने शौक पूरा करने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि बाइक चोरी करने के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है, जबकि दूसरे को जुवाइनल कोर्ट में पेश किया गया है।