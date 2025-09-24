UPITS News: सरकारी योजनाओं का लाभ पाना अब और आसान, ट्रेड शो में बैंकों के स्टॉल से मिलेगी जानकारी, बंटेंगे चेक

नोएडा के नाॅलेज पार्क में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बैंकों के स्टॉल लगेंगे। 26 सितंबर को सरकारी अधिकारी शिरकत करेंगे और सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे। शो में आने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और ऋण योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। नाॅलेज पार्क में आयोजित हो रहे पांच दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) में जिले की विभिन्न बैंकों के स्टाॅल लगाए जाएंगे। यहां पर 26 सितंबर को बैंकों के स्टाॅल पर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, एमएसएमई मिनिस्टर और फाइनेंस सेकेट्ररी आ रहे हैं। इस मौके पर सरकार की योजनाएं जैसे सीएम युवा उद्यमी योजना, होम लोन, पीएम सूर्यघर, मुद्रा लोन और एमएसएमई योजना के तहत ऋण लेने वालों को चेक सौंपी जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकारी योजनाओं के बारे में देंगे जानकारी लीड बैंक के अधिकारियों ने बताया कि जिले की विभिन्न बैंकों को शो के तीन हजार 500 करोड़ का ऋण दिए जाने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें से 20 लोगों को सीएम युवा उद्यमी योजना, होम लोन, पीएम सूर्यघर, मुद्रा लोन और एमएसएमई योजना के अलावा अन्य सरकार की योजनाओं के तहत ऋण की चेक दी जाएगी।

स्टाॅल के माध्यम से शो में आने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही, उन्हें योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण के बारे में भी अवगत कराया जाएगा, जिससे लोग उन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।