नोएडा में 25 से 29 तक लगेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, 120 हस्तशिल्पी दिखाएंगे उत्पादों के माध्यम से कला का जादू
ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 2025 में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा। इसमें हथकरघा और हस्तशिल्प के 120 निर्यातक भाग लेंगे। कारीगरों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए शिल्पकार मॉडल शुरू किया गया है। उत्पादों को आकर्षक पैकेजिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। यह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर है जिससे व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर 2025 तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण में हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े 120 निर्यातक अपने कुशल कला का प्रदर्शन विभिन्न उत्पादों के माध्यम से करेंगे।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए इन निर्यातकों ने अपने स्टाल बुक करा लिए हैं, जो इस मेगा ट्रेड शो में स्थानीय कारीगरों और बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेंगे।
हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट निर्यातक वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि अधिक से अधिक हस्तशिल्प कला को इस शो में स्थान देने का प्रयास किया गया है। इसके लिए आयोजकों ने विशेष रूप से शिल्पकार माडल की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कारीगरों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार और पहचान दिलाने पर जोर दिया जाएगा।
इंडिया एक्सपो मार्ट के हॉल नंबर 10 और 15 में इनके विशेष स्टाल लगाए जाएंगे। इन्हीं हाल में स्थानीय बुनकरों और कारीगरों के उत्पादों को आकर्षक पैकेजिंग में प्रदर्शित किया जाएगा।
आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए इन स्टालों पर उत्पादों को गिफ्ट पैक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी शर्मा ने बताया कि यह मंच हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए सुनहरा अवसर है।
यहां हस्तनिर्मित उत्पादों को देश-विदेश के खरीदारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। शो के दौरान यूपी की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को भी वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है, जिसके कारण व्यापारियों और खरीदारों बीच बेहतर व्यापारिक रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।