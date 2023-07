Seema Haider: रात ढाई बजे सीमा को घर छोड़ गई थी ATS, आज फिर पूछताछ के लिए दो बच्चों व पिता समेत ले गई साथ

पबजी पार्टरन से प्यार के चक्कर में पाकिस्तान से दुबई और नेपाल की सीमा पार कर अपने चार बच्चों के साथ भारत के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंची सीमा हैदर अब एटीएस के रडार पर है। बीते दो दिन से एटीएस सीमा उसके हिंदुस्तानी पति सचिन पूछताछ कर रही है। एटीएस ने बीती रात पूछताछ के बाद नेत्रपाल और सीमा को तो घर भेज दिया था लेकिन सचिन को अपने

सचिन और सीमा हैदर से चल रही एटीएस की पूछताछ।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। पबजी खेलते-खेलते भारत के सचिन के प्यार में पड़ी पाकिस्तान की सीमा हैदर जब से अपने चार बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंची है, वह सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। इसी के चलते सोमवार से एटीएस सीमा हैदर, उसके हिंदुस्तानी पति सचिन, सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ कर रही है। सोमवार देर रात ढाई बजे एटीएस सचिन और सीमा को उनके रबूपुरा स्थित घर पर छोड़ गई थी। मंगलवार की सुबह साढ़े नौ बजे पाकिस्तानी महिला सीमा उसकी एक बेटी व एक बेटे और सचिन के पिता नेत्रपाल को एटीएस दोबारा पूछताछ के लिए ले गई है। सचिन को एटीएस ने रखा अपने पास एटीएस ने बीती रात पूछताछ के बाद नेत्रपाल और सीमा को तो घर भेज दिया था, लेकिन सचिन को अपने पास ही रोक लिया था। सचिन अभी भी एटीएस की हिरासत में है। अब दोबारा सीमा व नेत्रपाल को एटीएस द्वारा ले जाने के बाद फिर से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अभी तक की पूछताछ में सीमा ने कहा है कि वह पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार अपने चाचा और भाई के संपर्क में नहीं है।

Edited By: Pooja Tripathi