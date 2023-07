ATS की हिरासत में ही सीमा-सचिन, देर रात नोएडा के एटीएस कार्यालय से कहां ले जाया गया पता नहीं?

Seema Haider News पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का सच जानने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने सोमवार यानी 17 जुलाई को उससे लंबी पूछताछ की। एटीएस की नोएडा यूनिट के अधिकारियों ने सीमा के साथ उसके पति सचिन मीणा से भी सवाल-जवाब किए। सूत्रों का कहना है कि अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने भी सीमा हैदर से पूछताछ की है।

Seema Haider Case: भारत आने में सीमा हैदर की किसने की आर्थिक मदद?

HighLights Seema Haider Case: भारत आने में सीमा हैदर की किसने की आर्थिक मदद? बैंक खातों और पासपोर्ट की ली गई जानकारी पाकिस्तानी सेना में सीमा के चाचा और भाई

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। Seema Haider News : पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के कथित तौर पर ग्रेटर नोएडा के रहने वाले युवक सचिन मीणा के प्यार के लिए तीन देशों की सरहद पार कर अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने को लेकर सुरक्षा एजेंसियों और यूपी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस सीमा हैदर से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसके भारत आने में आखिर किसने आर्थिक सहयोग किया? यूपी ATS ने सीमा और सचिन से पूछे कई सवाल उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का सच जानने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने सोमवार को उससे लंबी पूछताछ की। एटीएस की नोएडा यूनिट के अधिकारियों ने सीमा के साथ उसके पति सचिन मीणा से भी सवाल-जवाब किए। सूत्रों का कहना है कि अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने भी सीमा से पूछताछ की है। बैंक खातों और पासपोर्ट की ली गई जानकारी उसके परिवारीजन व करीबियों का ब्योरा लिया व बैंक खातों व पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी जुटाई। विशेषकर इस बात की जांच की जा रही है कि सीमा को पाकिस्तान से दुबई व नेपाल और फिर भारत आने के लिए किससे आर्थिक सहयोग मिल रहा था। नोएडा के सेक्टर 94 स्थित एटीएस कार्यालय से रात 11:30 बजे उसे निकाला गया, लेकिन कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का संदेह है, जिसके चलते उसकी बीते दिनों की गतिविधियों व मददगारों की छानबीन की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा व उसके पति से एटीएस द्वारा पूछताछ किए जाने की पुष्टि की है। हालांकि सीमा के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। सीमा हैदर की इंटरनेट मीडिया के जरिये नोएडा निवासी सचिन से दोस्ती हुई थी। पबजी गेम खेलने के दौरान हुई दोस्ती के बाद उनमें प्यार हो गया। सीमा पाकिस्तान से दुबई गई और फिर नेपाल आई, जहां उसने सचिन से शादी की थी। सीमा के चार बच्चे हैं। पाकिस्तानी सेना में सीमा के चाचा और भाई पुलिस सूत्रों का दावा है कि खुफिया एजेंसी को मिले इनपुट से पता चला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं और भाई भी पाकिस्तानी सेना में है। इसलिए सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक बढ़ता जा रहा है। हालांकि, पूर्व में सीमा ने भाई के पाकिस्तानी सेना में होने से इन्कार किया था।

