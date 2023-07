यूपी पुलिस की हिरासत में सीमा हैदर: पाकिस्तानी नेटवर्क की होगी जांच, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को सोमवार को एटीएस की टीम अपने साथ लेकर गई। पुलिसकर्मियों ने पहले गली के दोनों तरफ का रास्ता रोका और उसके बाद सीमा हैदर को बाहर निकालकर लेकर गए। वहीं घर के लोग दरवाजा बंद कर अंदर है। पाकिस्तान के कराची से नेपाल के रास्ते नोयडा पहुंचने वाली सीमा हैदर पर आईएसआई का एजेंट होने का शक है।

यूपी पुलिस की हिरासत में सीमा हैदर

HighLights ISI एजेंट होने का शक सीमा हैदर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सजग तीन देशों की सरहद पारकर पहुंची भारत

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को सोमवार को एटीएस की टीम अपने साथ लेकर गई। सचिन को भी पूछताछ के लिए एटीएस की टीम साथ लेकर गई है। हाईटेक तकनीक से सीमा से ATS पूछताछ करेगी। सीमा पर ISI एजेंट होने का शक पुलिसकर्मियों ने पहले गली के दोनों तरफ का रास्ता रोका और उसके बाद सीमा हैदर को बाहर निकालकर लेकर गए। वहीं घर के लोग दरवाजा बंद कर अंदर है। पाकिस्तान के कराची से नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंचने वाली सीमा हैदर पर आईएसआई का एजेंट होने का शक है। सीमा हैदर को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सजग बता दें कि पुलिस टीम और सुरक्षा एजेंसियां सीमा हैदर के मामले को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। हाल ही में पाकिस्‍तानी जासूस होने की आशंका में सीमा को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। तीन देशों की सरहद पारकर पहुंची भारत दोनों के बीच ऑनलाइन गेम पबजी खेलते-खेलते प्यार हो गया। इस गेमिंग एप पर दोनों ने नंबर एक्‍सचेंज कर लिए। इसके बाद पाकिस्‍तान की रहने वाली महिला सीमा ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के प्यार में अपने चार बच्चों के साथ तीन देशों की सरहद पार कर भारत खिंची चली आई। सीमा हैदर पहले पाकिस्तान से दुबई गई। फिर दुबई से नेपाल पहुंची और नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा अपने प्रेमी सचिन के पास आ गई। उसने हिंदू रीति-रिवाज से सचिन मीणा के साथ शादी कर ली। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक गिरोह ने सीमा का सिर कलम करने की धमकी दी थी।

Edited By: Shyamji Tiwari