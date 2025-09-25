देश के 55 प्रतिशत मोबाइल फोन यूपी में बन रहे, अब सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी मजबूत करेगा प्रदेश: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के प्रति देश की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भारत को अब किसी पर निर्भर नहीं रहना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन उत्पादन और सेमीकंडक्टर सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावे की बात की। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और भारत की विकास यात्रा में उद्योगों की भूमिका पर जोर दिया।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत जैसे देश को अब किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं है।
उन्होंने कहा कि आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से 55 प्रतिशत मोबाइल उतर प्रदेश बनते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भता को मजबूती देगा।
स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि आज देश का हर नागरिक स्वदेश से जुड़ रहा है स्वदेशी खरीदना चाहता है। स्वदेशी की भावना को हम चारों तरफ महसूस कर रहे हैं।
हमारे ट्रेडर्स को भी इसे अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध हैं, उसे ही प्राथमिकता देनी है। ऐसे में अपना बिसनेस मॉडल ऐसा बनाएं, जो आत्मनिर्भर मॉडल को मजबूती देता है।
पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में तमाम संकट और अनिश्चितताएं हैं, फिर भी भारत की विकास यात्रा वैश्विक स्तर पर आकर्षक बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब वक्त आ गया है कि भारत चिप्स से लेकर शिप्स तक आत्मनिर्भर बने।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की सराहना की। उन्होंने बताया कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन में से 55 प्रतिशत का उत्पादन अब यूपी में हो रहा है, जो राज्य की नई औद्योगिक शक्ति का प्रमाण है।
कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में करीब 2,200 प्रदर्शक अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें कृषि, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं।
इस वर्ष का पार्टनर कंट्री रूस है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक और तकनीकी संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में उद्योगों और उद्यमियों की अहम भूमिका है। उन्होंने निवेशकों और कारोबारियों से अपील की कि वे भारत की निर्माण क्षमता पर भरोसा करें और इसे विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाएं।
