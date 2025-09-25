आम जनता के कंधों से और घटेगा करों का बोझ, PM मोदी ने दिया बड़ा संकेत और समझाया GST का फॉर्मूला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सुधारों को अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी कर का बोझ घटेगा और बचत बढ़ेगी। भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मेक इन इंडिया पर जोर दिया और व्यापारियों से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का आह्वान किया।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से जीएसटी में हाल में किए गए सुधारों को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को भरोसा दिलाया है कि अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे करों का बोझ घटेगा और लोगों की बचत में बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में अनिश्चितता व भटकाव के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। भटकाव में भी हम नई दिशा खोजते हैं। भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मंत्र आत्मनिर्भर भारत है। जो देश दूसरों पर निर्भर रहेंगे, उन्हें अपनी तरक्की से समझौता करना पड़ेगा।

कहा कि दूसरे देशों पर निर्भरता से बड़ी विवशता नहीं हो सकती। हमें निर्भरता मंजूर नहीं है, भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। चिप से शिप तक देश में बनाना होगा। जो भारत में बन सकता है, उसे यहीं बनाना होगा।

इंडिया एक्सपो मार्ट में बृहस्पतिवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफार्म लागू किए हैं, जिससे ढाई लाख करोड़ रुपये बचेगा, इसलिए देश बचत उत्सव मना रहा है। जीएसटी में बदलाव भारत को तरक्की देने वाले पंख हैं। इससे कर विवाद कम होंगे और एमएसएमई को तेजी से रिफंड मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हम आगे भी आर्थिक मजबूती लाएंगे, जैसे-जैसे आर्थिक मजबूती आती जाएगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा और लोगों की बचत बढ़ती जाएगी। साथ ही जीएसटी रिफार्म का सिलसिला भी चलता रहेगा। देश के पास रिफार्म की इच्छा शक्ति, लोकतांत्रिक व राजनीतिक इच्छाशक्ति और बहुत बड़ी युवा पेशेवर वर्क फोर्स है, जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। सरकार मेक इन इंडिया पर बल दे रही है। ईज आफ डूइंग बिजनेस पर काम हो रहा है और 40 हजार कंप्लाइंस समाप्त किए गए हैं।

व्यापारियों और उद्यमियों का आह्वान करते हुए मोदी ने कहा कि अपना बिजनेस माडल ऐसा बनाएं जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती दे। आप जो भी निर्माण कर रहे हैं, वह श्रेष्ठ गुणवत्ता का होना चाहिए। स्वदेशी उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर लोगों का विश्वास बढ़ा है और स्वदेशी को लेकर गर्व की भावना भी बढ़ी है, लेकिन हमें स्वदेशी रिसर्च पर निवेश कई गुना बढ़ाना होग। नवाचार के बिना दुनिया ठहर जाती है, व्यापार भी ठहर जाता है। स्वदेशी रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट का ईको सिस्टम बनाना होगा।

निवेश के लिए उत्तर प्रदेश संभावनाओं से भरपूर... पीएम ने कहा, प्रदेश में आधारभूत ढांचे पर काम से माल ढुलाई की लागत में कमी आई है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। दो डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर हैं। हेरिटेज टूरिज्म में नंबर एक पर है। ओडीओपी ने जिलों के उत्पादों को वैश्विक बाजारों में पहुंचा दिया है।

उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन निर्माण में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और भारत में बनने वाले मोबाइल फोन में से 55 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर में भी उत्तर प्रदेश भारत को मजबूती देगा। प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। पुर्जे-पुर्जे पर मेक इन इंडिया की छाप के लिए इको सिस्टम तैयार हो रहा है। रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री में एके 203 राइफल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। ब्रह्मोस से लेकर अन्य अस्त्र-शस्त्र का निर्माण शुरू हो चुका है। सेना स्वदेशी चाहती है, दूसरों पर कम निर्भरता चाहती है।

पीएम ने आह्वान किया कि उत्तर प्रदेश में निवेश करें, निर्माण करें और लाखों एमएसएमई की सामर्थ्य का उपयोग कर संपूर्ण उत्पाद तैयार करें। केंद्र और प्रदेश सरकार रिफार्म, परफार्म ट्रांसफार्म की प्रतिबद्धता के साथ ट्रेडर्स और नागरिकों के साथ है।

कांग्रेस सरकार के समय थी टैक्स की लूट... कांग्रेस व विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा कि कुछ बयान बहादुर व राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 से पहले की अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए जनता से झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय टैक्स की लूट थी। लोगों को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। व्यापार लागत और परिवार का बजट संतुलित करना मुश्किल था। भाजपा सरकार ने टैक्स व महंगाई कम की और बचत बढ़ाई।

शर्ट का उदाहरण दे समझाया जीएसटी सुधार का गणित... प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधार का गणित उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा कि पहले एक हजार रुपये की शर्ट पर 1117 रुपये टैक्स था, जीएसटी लागू होने के बाद यह 50 रुपये हो गया। रिफार्म के बाद अब 35 रुपये रह गया है। टूथपेस्ट, हेयर आयल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है। पहले ट्रैक्टर पर किसान को 70 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था, अब यह 30 हजार रुपये बचा है।