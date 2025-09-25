Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए पीएम नरेन्द्र माेदी पहुंचे ग्रेटर नोएडा, सीएम योगी ने किया स्वागत

    By gajendra pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:02 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आज उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) का उद्घाटन करना है। यह शो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उनके विजन का हिस्सा है। पीएम माेदी सुबह ग्रेटर नोएडा पहुंचे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित इस पांच दिवसीय शो में प्रदेश के सभी 75 जिलों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचे पीएम नरेन्द्र माेदी।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और वैश्विक बाजार में उन उत्पादों की पहचान बनाने पर जोर दे रहे हैं। बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे पांच दिवसीय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में लगे शो में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के उत्पादों के साथ ही एमएसएमई, आइटी, स्टार्टअप, डिफेंस व एयरोस्पेस, हस्तशिल्प व हथकरघा, फार्मा, सिविल एविएशन, पर्यटन, सरकारी विभागों के स्टाल लगे हैं।

    सुरक्षा घेरा सख्त

    इसको लेकर इंडिया एक्सपो मार्ट के आसपास सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। एसपीजी के अलावा पुलिस विभाग के आठ डीसीपी, नौ एडीसीपी, 37 एसीपी, 70 निरीक्षक, 150 उपनिरीक्षक, पीएसी की सात कंपनियां, 600 से अधिक यातायातकर्मी समेत करीब पांच हजार पुलिसकर्मियोंं की ड्यूटी लगाई गई है। एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी अन्य जनपदों से बुलाए गए हैं।

    इस दौरान प्रधानमंत्री ट्रेड शो में लगे स्टाल का भ्रमण कर कारीगरों और उद्यमियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद उपस्थित उद्यमी, कारोबारी, कारीगर व आमजन को संबोधित करेंगे। रूस को इस बार पार्टनर देश बनाया गया है। रूस की 30 बड़ी कंपनियों के उद्यमियों की प्रदेश के आलाधिकारियों व उद्यमियों के साथ बैठक होगी, जिसमें व्यापार की संभावनाओं और निवेश पर चर्चा होगी।

    ऐसा रहेगा पूरा ट्रैफिक 

    यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति होने पर आगरा की ओर से आने वाली एंबुलेंस समेत अन्य इमरजेंसी वाहनों को चपरगढ़ कट से उतारकर चपरगढ़ अंडरपास से दाहिने डबल सर्विस रोड से वीआईपी रूट से जीरो प्वाइंट होकर निकाला जाएगा।

    - गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से आईएफएस विला के बीच यातायात अवरोध होने पर जीबीयू की ओर से आने वाले इमरजेंसी वाहन पुश्ता तिराहा से दाहिने टर्न कर पुश्ता मार्ग होकर होकर सीएल चौक से पी-3 गोलचक्कर होकर जा सकेंगे।

    - चिल्ला, डीएनडी बार्डर पर यातायात अवरुद्ध होने पर इमरजेंसी वाहन, महामाया फ्लाई ओवर से सेक्टर 37 की तरफ से डीएससी रोड होते हुए न्यू अशोक नगर या झुंडपुरा बार्डर होकर दिल्ली जा सकेंगे।

    - चिल्ला, डीएनडी बार्डर पर यातायात अवरुद्ध होने पर फिल्मसिटी फ्लाई ओवर से सेक्टर 18 की ओर होते हुए डीएससी रोड से न्यू अशोक नगर या झुंडपुरा बार्डर होकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे।

    - चिल्ला, डीएनडी बार्डर पर यातायात अवरुद्ध होने पर फिल्मसिटी फ्लाई ओवर से सेक्टर 18 की ओर से एलिवेटेड मार्ग से सेक्टर 60, माडल टाउन सेक्टर 62 होकर गाजियाबाद बार्डर से दिल्ली की सीमा में पहुंच सकेंगे।

    - महामाया फ्लाई ओवर के पास यातायात अवरुद्ध होने पर चरखा गोलचक्कर से सेक्टर 94 से होते हुए कालिंदी या सेक्टर 37 से डीएससी रोड से न्यू अशोक नगर बार्डर से दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे।

    - फरीदाबाद फ्लाई ओवर के पास यातायात अवरुद्ध होने पर सेक्टर 132 कट से डबल रोड से महामाया फ्लाइओवर की ओर रवाना हो सकेंगे।

    - नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर हरनंदी कट, एडवांट के पास यातायात अवरुद्ध होने पर जीरो प्वाइंट से परीचौक होते हुए सूरजपुर से डीएससी मार्ग होकर जा सकेंगे।

    - परीचौक पर यातायात अवरुद्ध होने पर पी-तीन से आईएफएस विला गोलचक्कर से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर जा सकेंगे।

    - चिल्ला, डीएनडी, फिल्मसिटी तक मार्ग अवरुद्ध होने पर सेक्टर 37, सेक्टर 18, रजनीगंधा, गोलचक्कर चौक से न्यू अशोक नगर या झुंडपुरा होकर जा सकेंगे।

    - दिल्ली से आने पर चिल्ला, डीएनडी, फिल्मसिटी तक मार्ग अवरुद्ध होने पर गोलचक्कर चौक सेक्टर 15 से रजनीगंधा, सेक्टर 18, 37 से डीएससी रोड होकर इमरजेंसी वाहन जा सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- UP News: आज से अगले 5 दिनों तक नहीं होगा ई-बसों का संचालन, 50 हजार यात्री होंगे प्रभावित; जानें वजह