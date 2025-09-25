'5 मिनट में मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं...' CCTV फुटेज न देने पर मां ने उठाए सवाल

Language
    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:28 PM (IST)

    नोएडा के एक स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में मां तृप्ता शर्मा ने स्कूल प्रशासन और पुलिस से मौत का कारण बताने की गुहार लगाई है लेकिन उन्हें अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। घटना 4 सितंबर को हुई थी जिसके बाद से परिवार न्याय और सच्चाई की तलाश में है। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

    नोएडा के स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा की संदिग्ध मौत पर सवाल: मां को नहीं मिला जवाब

    जागरण संवाददाता, नोएडा। स्कूल में छठी कक्षा की एक छात्रा की संदिग्ध मौत पर उसकी मां तृप्ता शर्मा का कहना है कि उन्होंने स्कूल प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक से मृत्यु का कारण बताने को कहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उनका कहना है कि उनकी बेटी की मौत का कारण आज भी अज्ञात बना हुआ है।  बता दें कि यह घटना 4 सितंबर को हुई थी।

    मां ने की निष्पक्ष जांच की मांग

    समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में तृप्ता नेकहा, "...मुझे सुबह 11:30 बजे स्कूल से फोन आया कि मेरी बेटी बेहोश हो गई है... जब हम वहाँ पहुँचे, तो पता चला कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है... डॉक्टरों ने कहा कि वह मृत अवस्था में लाई गई थी... हमें अभी तक उसकी मृत्यु का कारण नहीं पता। हमने स्कूल से सीसीटीवी फुटेज माँगी है... लेकिन अभी तक हमें वह नहीं मिली... यह घटना 4 सितंबर को हुई थी, और 8 सितंबर को हम पुलिस स्टेशन गए... कहीं भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि मृत्यु का कारण क्या था... इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए..."

    सबने बताए अलग-अलग कारण

    नोएडा के सेक्टर 31 में स्थित प्रेसीडियम स्कूल में शिक्षक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छठी कक्षा की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। जब परिजनों ने उनकी बेटी की मौत का सही कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें अलग-अलग और अस्पष्ट जवाब मिले। पहले बताया गया कि बच्ची की मृत्यु भोजन नली में खाना फंसने के कारण हुई थी। फिर कहा गया कि वह सीढ़ियों पर बेहोश हो गई थी। सटीक जानकारी न मिलने पर परिजनों ने सेक्टर-20 थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन वे अब भी मौत का कारण नहीं जान पाए हैं।

    सोशल मीडिया पर मांगी मदद

    अंत में निराश और हताश होकर बच्ची की मां तृप्ता शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। भावुक होकर उन्होंने कहा था, "मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को बड़े प्यार और लाड़ से पाला था। उसके शव का मैंने खुद अंतिम संस्कार किया। उस दर्द को शब्दों में बयां करना मेरे लिए असंभव है। मेरी बेटी अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं केवल सच्चाई जानना चाहती हूं। मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए।" परिजनों ने स्कूल से सीसीटीवी फुटेज की मांग की, जो उन्हें अभी तक नहीं मिली है। इस घटना ने निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है ताकि इस दुखद हादसे के पीछे का सच सामने आ सके।

