'5 मिनट में मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं...' CCTV फुटेज न देने पर मां ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, नोएडा। स्कूल में छठी कक्षा की एक छात्रा की संदिग्ध मौत पर उसकी मां तृप्ता शर्मा का कहना है कि उन्होंने स्कूल प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक से मृत्यु का कारण बताने को कहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उनका कहना है कि उनकी बेटी की मौत का कारण आज भी अज्ञात बना हुआ है। बता दें कि यह घटना 4 सितंबर को हुई थी।

मां ने की निष्पक्ष जांच की मांग समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में तृप्ता नेकहा, "...मुझे सुबह 11:30 बजे स्कूल से फोन आया कि मेरी बेटी बेहोश हो गई है... जब हम वहाँ पहुँचे, तो पता चला कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है... डॉक्टरों ने कहा कि वह मृत अवस्था में लाई गई थी... हमें अभी तक उसकी मृत्यु का कारण नहीं पता। हमने स्कूल से सीसीटीवी फुटेज माँगी है... लेकिन अभी तक हमें वह नहीं मिली... यह घटना 4 सितंबर को हुई थी, और 8 सितंबर को हम पुलिस स्टेशन गए... कहीं भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि मृत्यु का कारण क्या था... इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए..."

#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: On the death of a class 6th student in the school, her mother, Tripta Sharma, says, "...I got a call from the school at 11:30 am saying that my daughter has fainted... When we reached there, we found that our daughter was no more... Doctors said… pic.twitter.com/GERP2YahjT — ANI (@ANI) September 25, 2025 सबने बताए अलग-अलग कारण नोएडा के सेक्टर 31 में स्थित प्रेसीडियम स्कूल में शिक्षक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छठी कक्षा की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। जब परिजनों ने उनकी बेटी की मौत का सही कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें अलग-अलग और अस्पष्ट जवाब मिले। पहले बताया गया कि बच्ची की मृत्यु भोजन नली में खाना फंसने के कारण हुई थी। फिर कहा गया कि वह सीढ़ियों पर बेहोश हो गई थी। सटीक जानकारी न मिलने पर परिजनों ने सेक्टर-20 थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन वे अब भी मौत का कारण नहीं जान पाए हैं।