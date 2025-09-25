'तुझे मारकर जेल भी जाना पड़े तो चला जाऊंगा', रूट बदलने पर भड़के उबर ड्राइवर ने महिला यात्री को धमकाया

डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा में बुधवार को एक उबर कैब चालक को महिला यात्रियों से अभद्रता और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

मामला बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-128 जाने वाली सवारी का है, जहां रूट बदलने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चालक ने महिलाओं को जान से मारने की धमकी तक दे डाली।

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ताशु गुप्ता ने अपनी दो सहेलियों के साथ मंगलवार सुबह करीब 9 बजे बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से कैब बुक की थी।

कुछ ही मिनटों बाद जब कैब चालक ने उन्हें अंडरपास की बजाय दूसरा रूट लेने को कहा, तो महिलाओं ने विरोध किया और गूगल मैप पर दिखाए गए रास्ते से जाने को कहा।

इसी बात पर चालक भड़क गया और कहने लगा, “चुपचाप बैठी रहो, मैप पर जो दिख रहा है, वहीं से लेकर जाऊंगा।”

विवाद बढ़ने पर चालक ने कार रोक दी और महिलाओं से किराया मांगा। जब उन्होंने भुगतान करने से मना किया तो चालक ने गाली-गलौज शुरू कर दी।