'तुझे मारकर जेल भी जाना पड़े तो चला जाऊंगा', रूट बदलने पर भड़के उबर ड्राइवर ने महिला यात्री को धमकाया
नोएडा में एक उबर कैब ड्राइवर को महिला यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें धमकाने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 128 जा रही सवारी में रूट बदलने को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद ड्राइवर ने महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने ड्राइवर ब्रजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा में बुधवार को एक उबर कैब चालक को महिला यात्रियों से अभद्रता और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
मामला बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-128 जाने वाली सवारी का है, जहां रूट बदलने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चालक ने महिलाओं को जान से मारने की धमकी तक दे डाली।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ताशु गुप्ता ने अपनी दो सहेलियों के साथ मंगलवार सुबह करीब 9 बजे बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से कैब बुक की थी।
कुछ ही मिनटों बाद जब कैब चालक ने उन्हें अंडरपास की बजाय दूसरा रूट लेने को कहा, तो महिलाओं ने विरोध किया और गूगल मैप पर दिखाए गए रास्ते से जाने को कहा।
इसी बात पर चालक भड़क गया और कहने लगा, “चुपचाप बैठी रहो, मैप पर जो दिख रहा है, वहीं से लेकर जाऊंगा।”
विवाद बढ़ने पर चालक ने कार रोक दी और महिलाओं से किराया मांगा। जब उन्होंने भुगतान करने से मना किया तो चालक ने गाली-गलौज शुरू कर दी।
आरोप है कि उसने महिलाओं को धक्का दिया और कार के डिक्की से लोहे की पाइप निकालकर उन्हें धमकाया।
इसी दौरान पीड़िता ने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया, जिसमें चालक साफ कहते सुना गया कि “तुझे मारकर जेल भी जाना पड़े तो चला जाऊंगा।”
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी चालक ब्रजेश कुमार (उम्र करीब 37 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ सेक्टर-39 थाने में मामला दर्ज किया है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 135 और अन्य प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है और ब्रजेश को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
