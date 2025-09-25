Language
    Noida Crime: गार्डों से मिलीभगत कर फैक्ट्री में चोरी करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया कापर का तार बरामद

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:27 AM (IST)

    कासना कोतवाली पुलिस ने गार्डों से मिलीभगत कर फैक्ट्री में चोरी करने वाले पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 70 किलो तांबे के तार और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने सूरजपुर के मोजर बीयर फैक्ट्री से गार्डों के साथ मिलकर तार चुराए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    कासना कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में चोरी के तार के साथ बदमाश। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली पुलिस ने गार्डों से मिली से फैक्ट्री में चोरी करने के बाद ऑटो में चोरी का सामान लादकर ले जा रहे पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 70 किलो के तीन कापर तार के बंडल व अवैध हथियार बरामद किया है।

    आरोपितों की पहचान बिहार जिला मुजफ्फरपुर थाना मोतीपुर गांव प्रेमनगर निवासी मोहम्मद इबराज, सूरजपुर मोहन राम मंदिर वाली गली मोनू, वाल्मीकि मोहल्ला निवासी जीतू कुमार, जिला गाजियाबाद थाना विजयनगर कैलाश नगर निवासी नाजिम व उत्तरी दिल्ली थाना कंजावल गांव कुतुवगढ के राहुल रूप में हुई है।

    पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बदमाशों ने गार्डों से मिलीभगत कर सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के मोजर बीयर फैक्ट्री से तार के बंडल चोरी किए थे। कासना कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाए हुए थी। तभी सामने से एक ऑटो आता दिखाई दिया।

    रुकने का इशारा करने पर ऑटो सवार लोगों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने शक होने पर सभी आरोपितों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर ऑटो में 70 किलो कापर का तार मिलने के साथ आरोपितों के जेब से दो चाकू बरामद हुए।

    पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। आरोपितों ने स्वीकार किया कि उन्होंने गार्डों की मिलीभगत से सूरजपुर स्थित मोजर बीयर फैक्ट्री से तार चोरी किया था। बदमाश मोनू के खिलाफ नालेज पार्क, सूरजपुर व कासना काेतवाली में विभिन्न धाराओं में नौ मामले दर्ज है। 

    पूर्व में भी गार्ड भेजे जा चुके हैं जेल

    मोजर बीयर फैक्ट्री में गार्डों से मिलीभगत पर चोरी होने का खेल लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी फैक्ट्री से चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए मिलीभगत मिलने पर तत्कालीन डीसीपी सेंट्रल सुनीति ने गार्डों के साथ बदमाशों को जेल भेजा था। जेल से छूटने के बाद बदमाश फैक्ट्री में गार्डों से मिलीभगत कर सक्रिय हो गए।