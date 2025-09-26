Language
    करीबियों ने महिला-पुरुष के अश्लील वीडियो और फोटो किए वायरल, अंजान नंबर को देख सहम जा रहे दोनों, दो गिरफ्तार

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:48 PM (IST)

    नोएडा के फेज वन इलाके में एक व्यक्ति और महिला की अश्लील तस्वीरें वायरल होने से सनसनी फैल गई। पीड़ितों ने अपने दो परिचितों सुरेंद्र और आतिश पर तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो और तस्वीरों से आहत व्यक्ति और महिला बेहद परेशान हैं और तनाव में जी रहे हैं।

    व्यक्ति के महिला संग अश्लील फोटो किए प्रसारित

    जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज वन में एक व्यक्ति के महिला के साथ अश्लील फोटो व वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। इसकी जानकारी होने के बाद से दोनों बहुत परेशान हैं। दोनों मोबाइल उठाने में डर रहे हैं। पीड़ितों ने दो परिचितों पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। दोनों ही संदिग्धों के खिलाफ फेज वन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    इस संबंध में पुलिस ने बताया कि नोएडा फेज वन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप्प पर एक अश्लील वीडियो और फोटो वायरल होने लगे। इसमें दोनों को आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया है। यह देखकर व्यक्ति और महिला परेशान हो गए। उनके परिचितों के उनके पास फोन आने लगे।

    वीडियो और फोटो वायरल होने पर दोनों ने इस संबंध में जानकारी की तो पता चला कि यह सब उनके ही एक परिचित ने किया है। उसका नाम सुरेंद्र है। जब सुरेंद्र से इस बारे में संपर्क किया गया तो पता चला कि सुरेंद्र को आतिश ने फोटो व वीडियो दिए थे।

    आरोपितों की इस गलत हरकत से व्यक्ति और महिला की प्रतिष्ठा खराब हो रही है। दोनों तनाव में जीने को मजबूर हैं। आलम यह हो गया है कि दोनों पीड़ितों ने अब अंजान नंबर से आने वाली कॉल्स को उठाना बंद कर दिया है। वे अपने परिजनों का भी फोन नहीं उठा रहे हैं। 

    इस बारे में थाना प्रभारी अमित कुमार मान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर सुरेंद्र व आतिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है।

